Microsoft, aggiornamento massivo di sicurezza

L'aggiornamento mensile di sicurezza rilasciato da Microsoft in queste ore è decisamente voluminoso, mettendo assieme complessivamente 86 patch per la messa in sicurezza di un alto numero di prodotti del gruppo: si va dal cloud di Azure alla produttività Microsoft 365, passando per Windows 10, SharePoint e Edge.

86 patch in arrivo

La maggior parte delle vulnerabilità è descritta da Redmond come “Importante”, mentre tre vulnerabilità sono indicate come “Critiche”. Tra queste, una in particolare si fa notare: è quella relativa a Trident (MSHTML, ossia il motore alla base di Internet Explorer), poiché colpisce un elemento che, pur se passato in disuso a livello browser, ancora è utilizzato da Office per la gestione di file sul Web. Un precedente intervento Microsoft (rivelatosi in seguito ben poco utile) si era reso necessario per calmierare la situazione dopo che un attacco zero-day è stato segnalato online, ora il tutto viene chiuso con una patch risolutiva che è importante installare rapidamente.

Le singole vulnerabilità sono indicate e descritte su questa pagina. Il consiglio (soprattutto di fronte ad un ciclo di update tanto massivo) è quello di affidarsi quanto prima al servizio Windows Update per una installazione rapida degli aggiornamenti e la piena messa in sicurezza di tutti i prodotti Microsoft in uso.