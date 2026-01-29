Bitdefender Plus è in sconto del 50%: è uno dei migliori antivirus

Non è semplice trovare un antivirus in grado di neutralizzare le minacce informatiche e che al tempo stesso non appesantisca il sistema. In realtà è meno difficile di quanto sembri, perché Bitdefender Plus fa esattamente questo, e non è un caso che sia consigliato dai maggiori esperti del settore.
Negli ultimi due anni infatti ha aggiunto 25 riconoscimenti alle centinaia già ottenuti da quando è nato, ovvero nel 2001. Un altro valido motivo per averlo subito? La promozione in corso con sconto del 56% e prezzo di 22€ per il primo anno di abbonamento. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio cosa include Bitdefender Plus.
Cosa offre Bitdefender Plus
Come dicevamo, una delle qualità migliori di Bitdefender è che funziona silenziosamente in background, senza interrompere il flusso di lavoro o rallentare PC o smartphone. Ma non è l’unica, dal momento che il piano include:
- Protezione da virus, malware e ransomware pluripremiata;
- Prevenzione e rilevamento delle truffe del web;
- VPN con limite di 200 MB giornalieri;
- Rilevamento delle violazioni dei dati;
- Compatibilità multipiattaforma Windows, macOS, Android e iOS.
Va sottolineata la disponibilità della VPN, che consente di mantenere le connessioni a Internet private e sicure. Grazie ad essa è possibile avere anonimato totale nelle reti WiFi pubbliche e condivise.
Tutto questo al prezzo di 22€ per il primo anno invece di 49,99€, per uno sconto totale del 56%. Bitdefender Plus può essere utilizzato su 3 dispositivi. Per attivarlo basta andare sul sito ufficiale.