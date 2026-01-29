 Bitdefender Plus è in sconto del 50%: è uno dei migliori antivirus
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Bitdefender Plus è in sconto del 50%: è uno dei migliori antivirus

Bitdefender Plus si conferma uno dei software di cybersecurity migliori in circolazione. Adesso è in sconto della metà, al prezzo di 22€ per un anno.
Bitdefender Plus è in sconto del 50%: è uno dei migliori antivirus
Sicurezza Antivirus
Bitdefender Plus si conferma uno dei software di cybersecurity migliori in circolazione. Adesso è in sconto della metà, al prezzo di 22€ per un anno.

Non è semplice trovare un antivirus in grado di neutralizzare le minacce informatiche e che al tempo stesso non appesantisca il sistema. In realtà è meno difficile di quanto sembri, perché Bitdefender Plus fa esattamente questo, e non è un caso che sia consigliato dai maggiori esperti del settore.

Negli ultimi due anni infatti ha aggiunto 25 riconoscimenti alle centinaia già ottenuti da quando è nato, ovvero nel 2001. Un altro valido motivo per averlo subito? La promozione in corso con sconto del 56% e prezzo di 22€ per il primo anno di abbonamento. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio cosa include Bitdefender Plus.

Vai all’offerta di Bitdefender

Cosa offre Bitdefender Plus

Come dicevamo, una delle qualità migliori di Bitdefender è che funziona silenziosamente in background, senza interrompere il flusso di lavoro o rallentare PC o smartphone. Ma non è l’unica, dal momento che il piano include:

  • Protezione da virus, malware e ransomware pluripremiata;
  • Prevenzione e rilevamento delle truffe del web;
  • VPN con limite di 200 MB giornalieri;
  • Rilevamento delle violazioni dei dati;
  • Compatibilità multipiattaforma Windows, macOS, Android e iOS.

Va sottolineata la disponibilità della VPN, che consente di mantenere le connessioni a Internet private e sicure. Grazie ad essa è possibile avere anonimato totale nelle reti WiFi pubbliche e condivise.

Tutto questo al prezzo di 22€ per il primo anno invece di 49,99€, per uno sconto totale del 56%. Bitdefender Plus può essere utilizzato su 3 dispositivi. Per attivarlo basta andare sul sito ufficiale.

Vai all’offerta di Bitdefender

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pixel 4 e 5: Take A Message può attivare il microfono a tua insaputa

Pixel 4 e 5: Take A Message può attivare il microfono a tua insaputa
Furto di credenziali Microsoft 365 con email della PA

Furto di credenziali Microsoft 365 con email della PA
Così smetteranno di spiarci lo schermo dello smartphone

Così smetteranno di spiarci lo schermo dello smartphone
VPN per un viaggio all'estero: la migliore è in offerta e il prezzo è imperdibile

VPN per un viaggio all'estero: la migliore è in offerta e il prezzo è imperdibile
Pixel 4 e 5: Take A Message può attivare il microfono a tua insaputa

Pixel 4 e 5: Take A Message può attivare il microfono a tua insaputa
Furto di credenziali Microsoft 365 con email della PA

Furto di credenziali Microsoft 365 con email della PA
Così smetteranno di spiarci lo schermo dello smartphone

Così smetteranno di spiarci lo schermo dello smartphone
VPN per un viaggio all'estero: la migliore è in offerta e il prezzo è imperdibile

VPN per un viaggio all'estero: la migliore è in offerta e il prezzo è imperdibile
Edoardo D'amato
Pubblicato il
29 gen 2026
Link copiato negli appunti