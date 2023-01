Bitdefender rilascia uno strumento gratuito per contrastare i ransomware

La lotta ai ransomware potrebbe essere arrivata a un punto di svolta.

Grazie al lavoro di Bitdefender, in collaborazione con Europol, NoMoreRansom, la Procura di Zurigo e la Polizia cantonale di Zurigo, è stato reso disponibile uno strumento gratuito per contrastare questo tipo di minaccia.

Stiamo parlando del decryptor MegaCortex, uno strumento universale di decrittografia per aiutare le vittime a recuperare i dati crittografati rispetto ad attacchi ransomware effettuati tramite MegaCortex. Il tool è liberamente scaricabile dal sito stesso di Bitdefender.

Questo agente malevolo è stato identificato nel corso del 2019 e, da allora, sono state registrate ufficialmente 1.800 infezioni in 71 diversi paesi. Nel complesso, MegaCortex ha causato danni per oltre 100 milioni di dollari.

Con il decryptor MegaCortex si contrasta efficacemente questo temuto ransomware

Nonostante nell’ottobre 2021 siano state arrestate una dozzina di persone dalla polizia internazionale, questo tipo di ransomware ha continuato a diffondersi negli scorsi mesi. In tal senso, il decryptor rappresenta un ottimo modo per ripristinare i dati bypassando il blocco dei criminali informatici.

Per Bitdefender, antivirus già molto conosciuto a livello mondiale, è una dimostrazione di forza non da poco. Stiamo parlando di uno strumento che adopera un’AI avanzata che, abbinata ad altre tecnologie rivoluzionarie, riesce a contrastare in maniera efficace anche le minacce più recenti.

Al di là di quella che è l’efficacia dei suoi prodotti, va poi detto che il software proposto si distingue anche per la sua leggerezza. Bitdefender infatti, sfrutta il minimo di risorse sul computer, ottenendo impatti minimi su tempo di avvio e prestazioni della macchina in uso.

