Bitdefender Total Security: sconto 56% per un anno

La software house rumena ha recentemente comunicato che non distribuirà più la versione gratuita dell'antivirus per Windows. Verranno quindi investite più risorse nelle soluzioni multipiattaforma, una delle quali è Bitdefender Total Security. Gli utenti possono approfittare della promozione in corso per ottenere uno sconto del 56% sull'abbonamento valido per 5 o 10 dispositivi.

Total Security: meno di 40 euro per un anno

Bitdefender Total Security è uno dei migliori software sul mercato, come testimonia i numerosi riconoscimenti ricevuti. La suite offre una protezione completa per dispositivi Windows, macOS, iOS e Android. L'azienda rumena ha sviluppato tecnologie che permettono di rilevare ogni tipo di minaccia in tempo reale e identificare attività sospette a livello di rete per bloccare gli exploit più sofisticati.

Grazie al rilevamento comportamentale delle applicazioni può intervenire proattivamente per evitare la diffusione delle infezioni. Per i ransomware è disponibile una protezione multi-livello, mentre specifiche funzionalità consentono di bloccare l'accesso a siti pericolosi, i tentativi di phishing e le frodi informatiche. Non manca il filtro anti-spam per i messaggi di posta elettronica.

Bitdefender Total Security garantisce la privacy con VPN (200 MB al giorno), firewall, password manager, controllo parentale, distruttore di file, anti-tracker e controllo degli accessi a microfono e webcam. Un browser dedicato consente di accedere agli account bancari ed effettuare pagamenti in assoluta sicurezza. Il software è stato progettato per non incidere eccessivamente sulle prestazioni (che possono essere migliorate con un tool di ottimizzazione).

L'abbonamento per un anno e 5 dispositivi costa 34,99 euro (invece di 79,99 euro). Lo sconto del 56% si può ottenere anche con l'abbonamento per 10 dispositivi a 39,98 euro (invece di 89,99 euro). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o PayPal.