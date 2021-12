Bitdefender: addio alla versione gratis per Windows

Il download non è più disponibile attraverso il portale ufficiale. Altrove ancora lo si trova, ma presto smetterà di funzionare: l'antivirus gratuito di Bitdefender per Windows è al capolinea. Lo sviluppatore ha deciso di interromperne il supporto, in modo da poter destinare maggiori risorse ad altri progetti.

Bitdefender Antivirus Free Edition per Windows non c'è più

Coloro che lo stanno utilizzando potranno continuare a farlo senza problemi ancora per qualche mese, fino alla metà del prossimo anno. La conferma è giunta dalle pagine del sito ufficiale, sotto forma di una breve comunicazione che rende noto in modo trasparente il perché della decisione presa, la volontà di concentrare sforzi, impegno e competenze sul mantenimento e sul miglioramento delle soluzioni di protezione multipiattaforma.

Stiamo concentrando lo sviluppo dei prodotti sulla protezione multipiattaforma e, come risultato, ritireremo Bitdefender Antivirus Free Edition per Windows. Gli utenti attuali riceveranno supporto fino al 30 giugno 2022.

La società lo aveva anticipato nelle scorse settimane con un intervento sul proprio forum, in cui si faceva riferimento all'impossibilità di continuare a garantire la conformità agli standard elevati stabiliti dalla software house.

Rivisitiamo costantemente il nostro catalogo dei prodotti, per garantire che le tecnologie incluse siano adatte a mantenere gli utenti al sicuro in ogni circostanza. Sfortunatamente, il nostro antivirus gratuito non soddisfa più i nostri standard, più elevati che mai, per questo sarà ritirato a partire dal 31 dicembre.

Stando a quanto trapelato, tutti coloro che hanno installata sul proprio PC l'edizione Free, riceveranno una promozione che consentirà loro di passare alla Total Security approfittando di uno sconto.

