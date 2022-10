BitMEX per i progetti sociali di Fondazione Milan

L’exchange di criptovalute BitMEX, già Principal Partner del club, garantirà il proprio sostegno per i prossimi due anni ai progetti sociali messi in campo e gestiti da Fondazione Milan. Grazie al suo contributo, oltre 2.000 giovani in Italia e nel mondo avranno accesso alle attività sportive. L’obiettivo è inoltre quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e di coltivare il talento dei bambini svantaggiati.

Fondazione Milan: confermato il sostegno di BitMEX

Concentrando l’attenzione sul nostro paese, la piattaforma sarà al fianco della società rossonera nel suo impegno a Milano, Catania, Napoli, Reggio Emilia e Roma, con il programma Sport per tutti finalizzato all’inclusione per i bambini disabili. All’estero, invece, porterà avanti i progetti di Sport for change attualmente attivo a Calcutta, Rio de Janeiro e Salvador de Bahia, con una nuova iniziativa avviata in questa stagione a Kerala, in India.

Dopo la partecipazione alla AC Milan Padel Cup di Cervia a giugno, BitMEX continuerà a essere protagonista degli eventi organizzati dalla Fondazione. Tra questi, anche il Charity Gala di dicembre e la l’edizione 21 della Milano Marathon in calendario per il 2 aprile 2023.

La collaborazione tra l’exchange di criptovalute e il club ha già visto, tra le altre cose, il lancio di un NFT dedicato allo scudetto vinto al termine dello scorso campionato.

