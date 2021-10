Bitpanda permette di acquistare anche Luna

Bitpanda è una piattaforma per gli investimenti che parte inizialmente come exchange di criptovalute, ma che poi è passato a vero e proprio fornitore di servizi grazie ad una carta per i pagamenti e la possibilità di investire anche in titoli, indici ed ETF del mercato azionario tradizionale.

Ci sono addirittura degli indici crypto creati da loro che permettono di diversificare a seconda del paniere di ogni indice e riuscire a bilanciare un investimento nel mondo crypto, che per definizione presenta un fattore di rischio piuttosto elevato portando allo stesso modo in forma complementare anche un potenziale rendimento più consistente della media.

Disponibile la criptovaluta Luna

Recentemente ha aggiunto al proprio paniere di criptovalute LUNA, che è il token della blockchain TERRA. Un progetto che ha visto un incremento del proprio valore consistente negli ultimi tempi e di conseguenza ha visto un importante aumento della domanda. Per questo motivo molti degli exchange hanno cominciato a listare il token per lo scambio essendo molto richiesto da trader e investitori.

La piattaforma di Bitpanda permette di fare operazioni a partire da 1€ e di operare su una piattaforma legale, sicura e riconosciuta con molte funzionalità anche sull'app smartphone per tenere sotto controllo in ogni momento le proprie posizioni.

Consigliata per la semplicità di utilizzo anche a chi muove per la prima volta i passi all'interno del mondo degli investimenti o delle criptovalute anche per cominciare a muovere i primi passi in un ecosistema che permette di monitorare come si muovono i mercati in un tocco e cercare di conoscere quelli che sono i progetti principali così come le aziende principali quotate e come si muovono i loro titoli.

Inoltre segnaliamo che una volta iscritti è possibile invitare i propri amici ricevendo dei bonus, funzionalità utile se magari si vogliono investire piccole somme ma non si vuole mettere del proprio capitale a disposizione.