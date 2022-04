Bitpanda approda anche in Tv e in radio: i motivi

Bitpanda è una piattaforma nata a Vienna nel 2014, dall’idea di 3 giovani che ci hanno messo letteralmente la faccia. Visto che sulla Home page del sito ufficiale è possibile rintracciare le loro foto e un collegamento al profilo Twitter.

Bitpanda è nata con lo scopo di aiutare gli investitori con soluzioni semplificate ma efficaci. Per spingerli alla diversificazione del portafoglio titoli, fondamentale per controbilanciare le perdite. Interessante, per esempio, il servizio Bitpanda Savings.

La piattaforma approda anche in televisione e in radio. Vediamo in che modo e quale scopo.

Bitpanda in Tv e in radio tramite pubblicità

Bitpanda ha deciso di puntare forte sulla pubblicità, sia in Tv che in radio. Una pubblicità pensata per tutto il mondo ma che avrà anche una versione in italiano.

La pubblicità dovrebbe approdare sui canali Mediaset di seconda fascia sul digitale terrestre. Anche per quanto riguarda la radio la scelta è ovviamente rivolta ad un pubblico giovane ma non giovanissimo. Che abbia quindi una certa responsabilizzazione nell’investire, ma anche la possibilità per farlo. Non deve mancare ovviamente una mentalità aperta ai nuovi orizzonti che le criptovalute stanno offrendo. Dunque, probabilmente, si punta soprattutto ad una fascia 25-50 anni.

Un modo ideale anche per sdoganare gli investimenti digitali nel nostro paese, sempre refrattario al cambiamento. Bitpanda aveva già scelto il nostro paese per aprire una sede, ovviamente a Milano, la capitale finanziaria nostrana. Ed ora anche sulla pubblicità. Del resto, siamo confinanti con il paese di origine della piattaforma e ciò sicuramente favorisce una maggiore loro attenzione nei nostri confronti.

In generale, l’Italia è sempre più attenzionata da crypto-progetti. Quindi viene visto come uno dei mercati con i maggiori margini di crescita.

Non solo criptovalute

Ma Bitpanda offre anche altro oltre le criptovalute. Molta attenzione viene posta ad un asset che è un vero “must” per gli investitori, ossia le azioni. Ma anche un altro classico, come le materie prime. Non mancano poi gli ETF, arrivati in Italia nel 2022 e molto gettonati dagli investitori.

Vedremo se la campagna pubblicitaria promossa da Bitpanda avrà successo e, in generale, scuoterà gli investimenti digitali anche nel nostro paese. Per conoscere maggiormente la piattaforma e i molteplici servizi che offre, visita il sito ufficiale.

