Bitpanda BEST 2.0: come funziona il programma fedeltà

Bitpanda è una delle piattaforme di investimento più note attualmente disponibili online. Deve la sua notorietà principalmente al suo sistema giovane, diverso e ricco di contenuti esclusivi e vantaggiosi. Il suo programma fedeltà BEST è sempre stato un punto focale su cui concentrarsi per la stessa azienda e proprio per questo motivo, oggi siamo qui a parlare della sua versione 2.0, tutta nuova e aggiornata e che sicuramente convincerà tanti nuovi utenti a provare un nuovo modo di investire.

Nuovi livelli e vantaggi del programma fedeltà Bitpanda BEST 2.0

Iniziamo quindi dalle basi. Il programma fedeltà BEST 2.0 di Bitpanda si basa su alcuni livelli, i quali possono variare in base alla quantità di BEST in possesso. Questi aumenteranno ovviamene sulla base della quantità di investimenti eseguiti sulla stessa piattaforma. Nella versione precedente del sistema BEST, i livelli disponibili erano soltanto 3, mentre oggi se ne contano 5, sufficienti per garantire a più utenti di ottenere vantaggi esclusivi.

Per entrare nel livello 1 bisognerà possedere 10 BEST, mentre per il livello 2 bisognerà salire fino a 1000 BEST. Il livello 3 e 4 dovranno rispettivamente contare 5000 e 10000 BEST e il livello 5 ben 50000 BEST.

Ma a questo punto vi starete chiedendo a cosa servono effettivamente questi punti e come poterli sfruttare all'interno della piattaforma di Bitpanda. I punti in se serviranno solo per sbloccare il livello corrispondete, il quale invece offrirà bonus aggiuntivi sugli investimenti, sia per gli acquisti che per le vendite.

Il livello 1 rappresenterà soltanto un passaggio d'entrata e non offrirà alcun tipo di sconto. Dal secondo livello invece, si inizieranno ad ottenere bonus di +0.025% a settimana. I livelli 3 e 4 dello +0.05 e +0.o75 a settimana, mentre con il livello 5 si otterrà un bonus di ben +0.10% a settimana.

Ma non è tutto, perché grazie alla funzione Instant Trade Bonus, i livelli consentiranno di ottenere dei bonus anche superiori allo +0.15 su determinati asset. Tali asset saranno: Cripto (da +0.05% per il livello 1 a +0.25% per il livello 5), Metalli (da +0.05% per il livello 1 a +0.25% per il livello 5) e Bitpanda Stocks (da +0.005% per il livello 1 a +0.025% per il livello 5).

Per concludere, Bitpanda tenderà a diminuire la quantità di BEST online, così da incentivare gli utenti ad utilizzarli più velocemente. In questo modo, diminuirà considerevolmente la scarsità di BEST disponibili in un determinati periodo di tempo.