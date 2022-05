Bitpanda raddoppia: nuove azioni frazionate ed ETF

Bitpanda raddoppia. A un anno dal lancio di Bitpanda Stocks, infatti, il gruppo duplica il numero di asset a disposizione per gli investimenti arrivando a ben 2000 azioni frazionate ed ETF, il tutto riaffermando la propria promessa: “in modo sicuro, senza commissioni, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e con qualsiasi somma di denaro, a seconda del budget e della propensione al rischio“.

Bitpanda: stock frazionati ed ETF

Entrano nel novero delle azioni acquistabili nomi quali Victoria’s Secret, Zalando, LVMH, BMW, Nikola, nonché brand del mondo finanziario quali Robonhood, BBVA, Azimut Holding, Banca Mediolanum, FinecoBank e altre ancora.

Bitpanda è nata per ridurre la crescente disuguaglianza causata dal sistema finanziario tradizionale. Investire in azioni frazionate con qualsiasi somma di denaro, 24 ore su 24, significa esattamente questo: accessibilità, flessibilità e convenienza. Abbiamo creato Bitpanda Stocks per permettere a chiunque di investire in modo semplice in azioni frazionate, senza commissioni e con spread ridotti. Abbiamo oggi raddoppiato la selezione di asset disponibili aggiungendo nuove azioni ed ETF alla piattaforma, superando quota 2.000. E questo è solo l’inizio, perché continuiamo nella nostra missione di permettere a tutti di costruirsi la propria libertà finanziaria per il futuro Eric Demuth, CEO e co-fondatore di Bitpanda

Il funzionamento è particolare poiché grazie a Bitpanda è possibile agire in una realtà parallela rispetto agli stock tradizionali, il tutto con alcuni vantaggi importanti per i piccoli investitori: ci si può investire in qualsiasi momento della giornata (anche a listini chiusi) ed è possibile investire anche su quote frazionate. Se una azione Apple vale 145 dollari e si vuole investire di meno, orientando anche altrove parte della propria quota, non resta che acquistarne una piccola porzione ed evitare esborsi al di fuori delle proprie possibilità o dei propri desiderata.

Non bisogna far altro che aprire il proprio wallet su Bitpanda ed iniziare a investire, scegliendo ora in un portfolio estremamente ampio di aziende (tramite stock) e beni (tramite ETF) sui quali monetizzare le proprie previsioni.

