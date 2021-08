Come entrare nel mondo delle criptovalute e iniziare un percorso di investimento? Spesso la volontà di investire in criptovalute è frenata da dubbi sulle procedure iniziali, vediamo tutti gli step necessari per farlo utilizzando la piattaforma Bitpanda.

L’esplosione delle criptovalute da un lato e la diffusione della DeFi dall’altra, stanno portando una proliferazione di piattaforme molto accattivanti. Ma non è detto che siano poi sicure e convenienti, occorre individuare piattaforme sicure ed efficienti.

In questo tutorial cercheremo di dare le giuste informazioni per affrontare la procedura di iscrizione alla nota piattaforma d'investimento ed exchange.

In un precedente articolo dedicato a Bitpanda abbiamo descritto esaustivamente le caratteristiche della piattaforma d'investimento Bitpanda, oggi vediamo il processo di onboarding dall'iscrizione all'utilizzo dei servizi che mette a disposizione.

Come iscriversi su Bitpanda

Dalla Home page di Bitpanda.com, ti basterà premere il bottone viola “Inizia ora” posto sull'estrema destra in alto della schermata.

Una volta cliccato, sarai rimandato ad una schermata dove dovrai compilare tutti i campi con pochi dati, come nome e cognome, indirizzo email, password. Nonché dare alcuni consensi dopo aver letto le relative normative.

Non tutti però sono obbligatori, come gli ultimi 2. Ti serviranno più che altro per ricevere via mail aggiornamenti e consigli

Scegli una password complessa. Il sistema ti aiuta con una colorazione che va dal rosso (quando è facilmente individuabile) al verde (quando è difficilmente violabile) passando per l'arancione (quando è media). La password deve comunque essere di almeno 10 caratteri e contenere numeri e lettere maiuscola e minuscola.

Concluso questo passaggio, ti comparirà questa schermata:

Solo quando avrai deciso di investire dovrai poi fare altri passaggi come il deposito di denaro e la verifica della tua identità.

Riceverai una email di conferma contenente un link da cliccare per completare l'iscrizione. Ricorda poi di controllare anche nella casella dello Spam del tuo provider di posta qualora non dovessi vederla nella tua casella In arrivo.

Sarai reindirizzato al sito e ti apparirà questa schermata, dove ti sarà richiesto di rispondere a 6 semplici domande sulla tua situazione economica (reddito annuo, professione, ecc.) e su quanto intendi investire, procedura obbligatoria per legge per garantire la sicurezza degli utenti.

Per confermare la tua identità Bitpanda utilizza un sistema velocissimo tramite la videocamera del proprio smartphone, facendo prima una foto di un documento d'identità e poi registrando un video selfie.

Puoi anche trovare il form di iscrizione in altre sezioni. Come scendendo più in basso nella Home.

Oppure quando aprirai la sezione relativa a qualche asset disponibile per saperne di più.

Fatto ciò, potrai finalmente entrare nella tua Dashboard.

Come effettuare un deposito su Bitpanda

Ricordiamo ancora che sulla piattaforma sono disponibili le seguenti valute FIAT:

Euro (EUR)

Dollaro USA (USD)

Franco svizzero (CHF)

Sterlina inglese (GBP)

Lira turca (TRY)

Ecco i passaggi da seguire:

Fai clic sul pulsante Deposito, che trovi in alto a destra sulla Home page. Troverai il simbolo inequivocabile di una banca.

Scegli il portafoglio fiat con la valuta che intendi usare Seleziona il servizio che intendi utilizzare tra quelli presenti in elenco Inserisci l'importo che vuoi depositare Vai al riepilogo, al fine di controllare che tutto sia ok Rinuncia al diritto di recesso Conferma che il metodo di pagamento è realmente tuo Clicca su Fai deposito Riceverai un codice PIN tramite SMS al numero di telefono che avrai fornito Inseriscilo e pigia su Conferma

Verrai reindirizzato al sito Web del fornitore di pagamento scelto, o riceverai i dati di pagamento

Dopo aver completato il pagamento, sarai reindirizzato a Bitpanda, e l'importo sarà accreditato sul tuo portafoglio fiat.

Bitpanda: metodi deposito quali sono

La piattaforma mette a disposizione vari metodi per depositare: Carta di credito o debito (Mastercard, Visa)

Importo minimo deposito Bitpanda

L'importo minimo per depositi e prelievi per le valute fiat su Bitpanda è di 25 EUR. Ti consigliamo comunque sempre di aggiornarti sul sito, perché potrebbe cambiare.

Bitpanda Savings cos’è e come funziona

Questo servizio ti permette di creare autentici piani di risparmio automatizzati. Potrai impostare l'ora, la data, l’importo e il tipo di asset. Puoi anche creare più piani di investimento, interromperli quando vorrai, metterli in pausa, o modificarli in corsa.

Potrai impostare piani di investimento su base:

giornaliera

settimanale

bisettimanale

mensile

il che ti metterà anche al riparo dalla volatilità delle risorse, acquistando appunto periodicamente.

Puoi pagare con carte (Visa o Mastercard) o addebito diretto SEPA.

Questi i passaggi da eseguire per attivare Bitpanda Savings:

Accedi al tuo account Procedi con la verifica se non l'hai ancora fatto Fai clic su “Piano di risparmio” Seleziona il portafoglio della risorsa digitale che desideri acquistare. Seleziona la valuta (EUR, USD, CHF, GBP, TRY) Seleziona un'opzione di pagamento. Definisci l'importo e la frequenza del tuo piano di risparmio Clicca su Conferma Clicca su “Vai al riepilogo” Dopo aver confermato anche sul sistema di pagamento prescelto avrai terminato

Approvazione manuale: cosa significa e come risolvere

Se il tuo deposito è in “Approvazione manuale“, i motivi principali possono essere questi:

I tuoi dati personali memorizzati presso la tua banca non corrispondono a quelli memorizzati da Bitpanda Stai cercando di trasferire denaro dal tuo account aziendale Il conto bancario fornito è già utilizzato in un altro account e avere due account collegati alla stessa persona non è consentito

Generalmente, comunque, la piattaforma invia sempre una mail per avvisare che qualcosa non va. Ad ogni modo, per risolvere il problema, in questa pagina ci sono tutti i dettagli in base al metodo di deposito prescelto.

In genere, comunque, gli errori più comuni commessi dagli utenti riguardano l'invio dei documenti. Non vengono accettati i seguenti formati:

Scansioni

Immagini modificate

Copie

Screenshot

Note stampate

Selfie

Immagini scure, sovraesposte, sfocate e a bassa risoluzione

Come iniziare ad investire su Bitpanda

Iniziare ad investire su Bitpanda è molto semplice. Dopo aver effettuato un primo deposito e verificato la propria identità, potrai visualizzare i vari asset presenti sul sito e selezionarli in vario modo.

Per esempio, già sulla tua Dashboard ti appariranno i cosiddetti Top Movers, gli asset che si stanno distinguendo per il loro movimento di prezzo. Potrai sceglierli in base ad un arco temporale che va da:

1 giorno

7 giorni

30 giorni

1 anno

Oppure, puoi visualizzare tutte le risorse disponibili divise per categoria, pigiando sulla scritta successiva a quella cerchiata in rosso sulla destra della schermata precedente, relativa all'arco temporale. Ossia Visualizza tutte le risorse.

Ecco la schermata che ti comparirà con tante voci da selezionare, nonché un grafico che ti mostra l'andamento del valore dell'asset sempre sulla base dell'arco temporale che hai selezionato.

Scendendo più in basso con lo scroll, troverai anche il tuo portafoglio e i tuoi preferiti. Ossia, quegli asset che segui più da vicino.

Come si guadagna con Bitpanda?

Su Bitpanda ci sono anche altri modi per guadagnare. Vediamoli di seguito.

Ricompense Best

Questo servizio ti dà la possibilità di raccogliere più BEST nel tempo. Cosa significa? Praticamente di pagare i sovrapprezzi di trading senza dover attingere alle tue attuali riserve detenute di BEST.

Tutto quello che devi fare è avere dei BEST nel tuo portafoglio Bitpanda e fare almeno un trade mensile. Più alto è il tuo livello BEST VIP e più fai trading, più BEST puoi ottenere.

Queste le condizioni da soddisfare:

Aver verificato il tuo profilo

Accettare i termini e le condizioni

Richiedere attivamente le Ricompense BEST una volta al mese

Conservare i BEST nel tuo portafoglio Bitpanda (non Bitpanda Pro)

Realizzare trading di qualsiasi risorsa digitale almeno una volta al mese su Bitpanda (non Bitpanda Pro)

Nella pratica, se detieni dei BEST nel tuo portafoglio su Bitpanda, che effettua almeno un trade mensile e rivendica attivamente le Ricompense BEST mensili riceve l'equivalente dello 0,50% dei propri BEST al mese. Ovviamente però puoi cumulare anche di più.

Potrai anche ricevere fino a un ulteriore 0,35% a seconda dell'importo totale del tuo volume di trading del mese precedente. Quindi, se massimizzi la tua percentuale di Ricompense BEST, potrai raddoppiare le tue Ricompense e ricevere l'1% ogni mese dei BEST in tuo possesso.

Affiliazione

Bitpanda ti permette anche di guadagnare diventando un affiliato alla piattaforma.

Ecco alcuni vantaggi principali:

Commissioni fino al 20% per ogni nuovo utente portato sulla piattaforma. La percentuale varia sulla base dell'importo totale delle entrate nette che tutti gli utenti che hai portato sulla piattaforma generano al mese.

Broker con volumi elevati e clienti abituali

Guadagnare grazie ai cookies: dato che i cookies sono conservati fino a 30 giorni, puoi anche trarre commissioni da utenti che si registrano su Bitpanda pure settimane dopo aver cliccato il tuo link di affiliazione

Su questa pagina trovi tutte le FAQ per fugare i tuoi dubbi.

Programma “Dillo a un amico”

Con questo programma, puoi invitare i tuoi amici con il tuo link come referente. Ogni amico deve poi iscriversi, essere verificato, completare un deposito fiat di almeno 25 euro e fare un minimo di trading di 25 euro.

Se hai residenza in Germania, non potrai invitare altri amici residenti nel paese teutonico. Ma potrai comunque farlo con amici di altri paesi. Mentre non c’è alcuna deroga per chi è residente in Turchia.

Questi i passaggi da seguire:

Accedi al tuo account

Vai alla sezione Dillo a un amico

Copia e condividi il tuo link come referente con un amico o inviagli un invito via -mail tramite il modulo “Invita un amico”

Il tuo amico dovrà completare il processo di registrazione, verificare il suo account, effettuare un deposito di almeno €25 e fare un minimo di trading di €25

Anche in questo caso, Bitpanda mette a disposizione una pagina per le FAQ.

Bitpanda formazione

La piattaforma mette a disposizione anche una sezione dedicata alla formazione, per i neofiti di investimenti in risorse digitali. Il nome è tutto un programma: Bitpanda Academy.

Sono tante le lezioni messe a disposizione per i principianti, come puoi vedere qui. E prossimamente sono previste anche per gli utenti più esperti.

Bitpanda commissioni

Quali sono le commissioni previste da Bitpanda? Il programma non prevede alcuna commissione nei seguenti casi:

per il conto

di gestione

di listino

FX

su distribuzioni o altri pagamenti

sul trade

Bitpanda spiega comunque in modo trasparente quali sono i casi di commissioni e sovrapprezzi previsti sulla piattaforma.

Bitpanda opinioni

Quali sono le opinioni su Bitpanda? Vediamo come ne parlano gli utenti Android, iOS e Trustpilot:

Bitpanda su Android: 4,4 su 16.965

Bitpanda su iOS: 4,8 su ‎3.011

Trustpilot: 4,5 su 6.208

Come si può vedere, le recensioni superano abbondantemente il voto 4/5 e nel caso degli utenti iOS, addirittura sfiora le 5 stelle.

Bitpanda Italia

Bitpanda è entrata ufficialmente in Italia nel 2021, sotto la guida del Country Manager Orlando Merone e un team tutto italiano in costruzione, per seguire da vicino il mercato e soddisfare le esigenze degli utenti del nostro paese.

Secondo una recente indagine condotta da OnePoll, per conto di Bitpanda, condotto su un campione di 1.000 partecipanti, il 66% degli intervistati ha dichiarato che inizierebbe ad investire per aggiungere un ulteriore ingresso finanziario al salario normalmente percepito.

I più interessanti sono i giovani, che costituiscono il 67,5% tra costoro (under 34). Mentre la seconda fetta importante è costituita dagli over 55, che registrano il 55%.

Riguardo le differenze di genere, gli uomini si dimostrano maggiormente ben disposti rispetto alle donne (78% contro il 60%).

Conclusioni

Conviene investire in Bitpanda? Alla luce di quanto detto fino ad ora, sicuramente è possibile fare una prova, dato che la piattaforma mostra tutti i crismi per quanto concerne serietà e sicurezza. Oltre ad aiutare gli utenti neofiti ad iniziare questo percorso.

Non male anche alcuni servizi aggiuntivi, come quelli inerenti alle possibilità di guadagnare con i BEST o invitando amici o partecipando al programma di affiliazione.

Interessante poi il servizio Bitpanda Savings, per programmare il proprio investimento.

Le commissioni sembrano molto competitive e riportate in modo trasparente.

Più di recente, Bitpanda ha anche lanciato il servizio Bitpanda Pro che si occupa specificamente di criptovalute.