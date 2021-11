C'è un nuovo Bitrix24: scopri tutte le novità annunciate

Il nuovo Bitrix24 è pronto. Oltre 10 milioni di aziende sono già pronte ad accogliere le novità con cui la piattaforma renderà ancora più semplici, efficienti e rapide le comunicazioni interne, l'organizzazione dei flussi di lavoro, la gestione degli store online e tutto quanto concernente la dimensione digitale dell'impresa.

Bitrix24 è un vero e proprio ufficio virtuale che consente di digitalizzare tutta una serie di flussi comunicativi dentro e fuori l'azienda: mette a disposizione una piattaforma completa per organizzare chat interne, comunicazioni con i clienti, siti web, gestione degli orari di lavoro, documenti online, archivi cloud, agende, gestione lead e molto altro ancora. La rapida evoluzione del mondo del lavoro ha reso Bitrix24 un enorme valore aggiunto per le aziende che già lo utilizzavano e oggi il gruppo si prepara ad un ulteriore passo in avanti per accogliere nuove realtà ed offrire nuovi privilegi.

Il gruppo ha appena presentato le novità di questa nuova major release, le cui caratteristiche sono qui illustrate sul sito ufficiale del gruppo.

Bitrix24, scopri tutte le novità

Le novità sono state illustrate da Bitrix nella premiére appena terminata (qui tutte le immagini):

Fin dalle prossime ore approfondiremo tutte le novità della piattaforma, tanto importanti singolarmente, quando di grande significato nella fotografia organica di una piattaforma che vuol essere sempre più completa, integrata ed onnicomprensiva.

Bitrix24: ripensiamo l'ufficio remoto

L'importanza di queste novità stanno nel fatto che sia fondamentale per servizi di questo tipo continuare a reinventarsi ed evolvere la propria risposta a quella che è una repentina rivoluzione. La remotizzazione del lavoro rappresenta una nuova frontiera: quel che prima era posizione avanguardista, ora è improvvisamente diventata emergenza mainstream. Milioni di aziende si rendono conto di aver perso tempo su questo fronte e di avere necessità di recuperare rapidamente, ma è fondamentale potersi affidare subito a piattaforme all-inclusive, in grado di fornire servizi integrati con i quali guidare i processi dell'intera azienda, funzione dopo funzione, dipendente dopo dipendente.

Il nuovo Bitrix24 intende rispondere a questa esigenza emergente, mettendo insieme quei tasselli utili a completare i servizi già esistenti e rendere così il lavoro remoto ancor più sicuro, veloce ed improntato alla massima efficienza a prescindere dalle distanze e dalla compresenza: si tratta di novità che intendono accelerare i processi, facilitare lo spostamento delle informazioni essenziali tra le varie funzioni di un team e rendere così più semplice il lavoro complessivo.

In collaborazione con Bitrix