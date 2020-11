Black Friday 2020, istruzioni per l'uso: via agli sconti

Il Black Friday è arrivato. L’inizio ufficiale è per la giornata di domani, giovedì 26 novembre, con 48 ore di sconti continui che termineranno alle 23.59 di venerdì notte. Attenzione, quindi: fin da questa sera a mezzanotte si preannuncia un aggiornamento della pagina ufficiale degli sconti, con una accelerazione improvvisa rispetto alle prime offerte comparse in questa settimana di avvicinamento al grande evento.

Il funzionamento è quello noto: per 48 ore consecutive ci saranno offerte e offerte lampo (della durata di poche ore e comunque fino ad esaurimento scorte) su ogni singola categoria merceologica contemplata dal marketplace. Gli abbonati Amazon Prime (clicca qui per attivare il mese gratuito di prova) potranno godere di spedizioni gratuite e di una anteprima sulle offerte più interessanti, così da potersele accaparrare in anticipo rispetto ai non abbonati.

Black Friday 2020, una carezza alle PMI

Mai come quest’anno il Black Friday è delicato, poiché caricato di valori che vanno oltre il solo marketing. Arriva nel mezzo di una pandemia, con serrande abbassate e negozi in difficoltà in virtù delle misure di contenimento dei contagi. Amazon ha voluto così premiare le piccole aziende che distribuiscono i propri prodotti tramite il marketplace promuovendo la vetrina dedicata alle PMI, sottolineando in particolare alcuni prodotti che saranno proposti in questa due-giorni di sconti:

Chi vuol contribuire al coraggio di queste PMI già pienamente digitalizzate, insomma, sa cosa può fare. Disponibile inoltre una selezione di offerte su prodotti di piccoli negozianti che vendono i propri prodotti su Amazon.it: