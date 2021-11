Black Friday 2021: i migliori Mini PC da acquistare su Amazon

Se sei alla ricerca di un buon Mini PC, il Black Friday di Amazon è l’occasione giusta per acquistarne uno. Questi giorni di sconti folli, tra le tante, propongono alcune offerte davvero incredibili su diversi modelli eccezionali per rapporto prezzo/prestazioni. Per questa ragione abbiamo deciso di raccogliere per te quelli che, a nostro avviso, sono i modelli migliori dal punto di vista prestazionale, sempre però strizzando l’occhio al portafoglio. Tutti i modelli riportati di seguito, inoltre, integrano CPU già inserite nell’elenco di compatibilità Microsoft, e quindi supportano il nuovo sistema operativo Windows 11. Sarà possibile effettuare gratuitamente l’aggiornamento non appena l’upgrade sarà disponibile. Alcune delle offerte sono riservate ai soli abbonati Amazon Prime, per cui se non sei ancora abbonato puoi iscriverti in pochi secondi da questo link. I primi 30 giorni sono gratuiti e ti daranno accesso a tutte le offerte in esclusiva di questo Black Friday. Andiamo quindi a vedere i modelli migliori, divisi per fascia di prezzo.

Chuwi Herobox Pro

L’Herobox Pro di Chuwi è senza dubbio uno dei best buy di questo Black Friday con un rapporto qualità/prezzo inarrivabile. Il PC offre un processore Intel Celeron N4500 quad-core con una frequenza massima di 2,8GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB di spazio, quest’ultimo naturalmente espandibile. La connettività è decisamente completa, con una doppia uscita video, una HDMI e l’altra VGA, che consente di gestire 2 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K. Presenti quattro porte USB di cui 2 USB 3.0 ad alta velocità, a cui si aggiunge una quinta porta USB Type-C. Immancabile la porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione via cavo accompagnata da Wi-Fi dual band e Bluetooth. Si tratta di una configurazione economica, ma estremamente funzionale perfetta per le attività quotidiane. Riesce a gestire il pacchetto Office con estrema fluidità e reattività ideale per il lavoro d’ufficio. Allo stesso modo consente una navigazione veloce ed un’ottima soluzione per la fruizione dei contenuti multimediali in streaming su Prime Video, Netflix o Disney+. In breve, un computer decisamente versatile, dalle ottime performance e un prezzo contenuto.

Grazie ad uno sconto del 15%, il Chuwi Herobox Pro è disponibile su Amazon a soli 169 euro per un risparmio di 30 euro sul prezzo di listino.

MeLe Quieter2

Il MeLe Quieter2 si rivolge a chi desidera un buon grado di espandibilità, abbinato ad un computer effettivamente tascabile. Il design, infatti, è decisamente compatto e leggero per delle dimensioni simili a quelle di uno smartphone. Il PC peraltro sfrutta un sistema di dissipazione passivo, che rende il computer completamente silenzioso. Ad equipaggiare il Quieter 2 ci pensa un processore Intel Celeron J4125, anche in questo caso quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM e 128GB eMMC per la memorizzazione dei dati. L’espansione della memoria supporta sia un disco aggiuntivo M.2 2280 sia una microSD fino a 128GB. Anche in questo caso la connettività è completa, nonostante il formato nettamente ridotto. Le uscite audio/video sono due, entrambe HDMI, in grado di gestire fino a 2 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Quattro invece le porte USB, tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Immancabile la porta RJ45 Gigabit LAN così come il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth. In sostanza un computer a tutti gli effetti, del tutto silenzioso e con un formato ridotto al minimo indispensabile. Il meglio soprattutto per professionisti e studenti che si spostano con frequenza.

Grazie ad uno sconto del 26%, il MeLe Quieter2 è acquistabile su Amazon a soli 214,99 euro per un risparmio di ben 75 euro sul prezzo di listino.

MeLe Mini PC Stick

Il MeLe Mini PC Stick è uno dei computer più piccoli attualmente in commercio, con una potenza davvero impressionante rapportata alle dimensioni. Il Mini PC monta un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM e ben 256GB eMMC per l’archiviazione. Non mancano due porte USB entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità ed uno slot per microSD che consente di espandere la memoria di massa. L’uscita HDMI è integrata e consente di gestire uno schermo con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente perfino la porta RJ45 Gigabit LAN, affiancata dal Wi-Fi dual band ed il Bluetooth. Il computer monta anche un’antenna esterna ad alto guadagno che garantisce una maggiore velocità e stabilità della rete. Considerando che è poco più grande di una pendrive in grado di entrare nel taschino della giacca, è senza dubbio uno dei prodotti da prendere in considerazione. È una soluzione perfetta per chi necessita di avere un computer sempre con sé, ma vuole un ingombro quasi del tutto assente.

Grazie ad uno sconto del 20%, il MeLe Mini PC Stick può essere tuo a soli 239 euro su Amazon per un risparmio di ben 60 euro sul prezzo di listino.

Minis Forum UM700

Con il Minis Forum UM700 entriamo nel mondo delle alte prestazioni, con un Mini PC in grado di sostituire realmente una configurazione desktop. In questo caso ritroviamo un processore AMD Ryzen 7 3750H, una CPU da 4 core e 8 thread con una frequenza massima di ben 4GHz. Questa è supportata da 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD NVMe da 256GB. Il tutto è completamente espandibile, a partire dalla RAM che può essere aumentata grazie alla configurazione dual-channel accessibile rimuovendo il pannello superiore. Allo stesso modo è possibile aumentare lo spazio di archiviazione sia sostituendo l’SSD preinstallato, sia aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Da non sottovalutare è la scheda grafica Radeon RX Vega 10 in grado di avviare anche i titoli più recenti in Full HD con un buon framerate, naturalmente con qualche compromesso sui dettagli. La connettività prevede 4 porte USB Type-A tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità, di cui una abilitata alla ricarica rapida. Le uscite audio/video sono due, una HDMI l’altra DisplayPort a cui si somma una USB Type-C, che consentono di gestire fino a 3 monitor 4K a 60Hz contemporaneamente. Presenti le connessioni wireless che stavolta includono Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 grazie al chip Intel AX200, così come la RJ45 Gigabit LAN per la connessione via cavo. Insomma, dal punto di vista delle performance parliamo di una macchina al pari di un tower da ufficio, con la praticità di un sistema estremamente compatto.

Grazie allo sconto del 15%, il Minis Forum UM700 è acquistabile su Amazon a soli 492 euro per un risparmio di ben 87 euro sul prezzo di listino.

Minis Forum TL50

Chiude la classifica il migliore in assoluto, dalle capacità mai viste su un computer così piccolo. Stiamo parlando del Minis Forum TL50, una vera potenza dal punto di vista prestazionale. Il computer monta un processore Intel Core i5-1135G7 quad-core con 8 thread e una frequenza massima di 4,2GHz. Questo è affiancato da 16GB e un SSD NVMe da ben 512GB, il tutto naturalmente espandibile. La RAM può essere portata fino a 64GB grazie alla configurazione dual channel, e l’SSD preinstallato può essere sostituito con uno più capiente. È possibile aggiungere addirittura 2 dischi HDD/SSD da 2,5 pollici, ed aggiornare in futuro il modulo M.2 2230 dedicato a Wi-Fi e Bluetooth. Dal punto di vista delle potenzialità, è senza dubbio un computer superiore anche a gran parte dei preassemblati da ufficio presenti in commercio.

La connettività è assolutamente completa grazie a ben 6 porte USB, di cui quattro con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e l’altra DisplayPort, che consentono di collegare fino a 2 monitor 4K a 60Hz contemporaneamente. A queste si somma una porta USB Type-C con supporto alla specifica Thunderbolt 4 che permette di connettere un terzo monitor, addirittura con una risoluzione di 8K a 60Hz. Due le porte RJ45 Gigabit LAN che combinano due diverse reti cablate per una velocità di trasferimento incredibile. Se a tutto questo, poi, aggiungiamo la nuova scheda grafica Iris Xe, ciò che ne risulta è un vero e proprio portento dal punto di vista prestazionale. La scheda è in grado di fare girare anche gli ultimi titoli in Full HD con un buon framerate, ma senza eccessivi compromessi dal punto di vista del dettaglio. Impossibile trovare di meglio a questo prezzo, anche nel mercato dei tradizionali mid-tower.

Grazie ad uno sconto del 20%, il Minis Forum TL50 può essere acquistato su Amazon a soli 575 euro per un risparmio di ben 144 euro sul prezzo di listino.