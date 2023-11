Black Friday 2023: il Chromebook di HP a 199 euro

L’evento di Amazon dedicato al Black Friday ha fatto crollare a soli 199 euro il prezzo di HP Chromebook 14a, tra i notebook più apprezzati della categoria. È un affare da cogliere al volo per chi cerca un portatile economico da utilizzare nella produttività quotidiana per lo studio, ma anche nel tempo libero. Passiamo in rassegna i suoi principali punti di forza.

HP Chromebook 14a a 199€ per il Black Friday

Il sistema operativo è ovviamente ChromeOS di Google con possibilità di accedere alla piattaforma Play Store per il download delle applicazioni Android. Diamo ora uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche tra quelle integrate: display da 14 pollici con risoluzione Full HD e superficie anti-riflesso, processore quad core Intel Celeron N4120 affiancato dal chip grafico Intel UHD 600, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti Bang & Olufsen, porte USB 3.0 Type-A e Type-C, autonomia che supera le dodici ore. Nella descrizione completa sono riportate altre informazioni.

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione. Al prezzo finale di soli 199 euro, il notebook HP Chromebook 14a è un affare da cogliere al volo, ottimo per la produttività, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale. Scegliendo di effettuare subito l’ordine arriverà a casa entro domani con la consegna gratuita.

