Black Friday 2023: migliori offerte LEGO

I set LEGO sono protagonisti di forti sconti su Amazon per la Settimana del Black Friday al via oggi. Li abbiamo passati in rassegna per proporre qui sotto la Top 10 delle migliori occasioni disponibili in questo momento. Tutte le altre sono raggiungibili dallo store ufficiale sull’e-commerce.

Offerte LEGO per il Black Friday: la Top 10

Partiamo con calma: dal set Il Giardino Tranquillo, che sarà possibile assemblare in modalità zen approfittando dell’offerta in corso.

Salpiamo per un’avventura nella galassia sul Millenium Falcon, da costruire grazie allo sconto del Black Friday.

Per i piccoli appassionati di supereroi, ecco La Battaglia Finale di Spider-Man. Con la promozione di oggi è perfetto per metterlo sotto l’albero.

Direttamente dalla pista, la McLaren Senna GTR protagonista di un set in forte sconto.

Ecco poi Il Potente Bowser, in offerta direttamente dal mondo di Super Mario.

Da quello di Harry Potter arriva invece La Battaglia di Hogwarts, con un prezzo che scende come per magia.

Scienza ed esplorazione spaziale si fondono con il Mars Rover Perseverance della NASA: ecco la promo.

Torniamo all’era dei dinosauri con La Scoperta del Brachiosauro di Jurassic Park. Non fossilizzarti, approfitta dello sconto.

Concludiamo la carrellata con la mastodontica Gru Cigolata Liebherr LR 13000, oggi in forte sconto.

Per tutte le altre offerte del Black Friday proposta da Amazon sul catalogo LEGO rimandiamo alla sezione dedicata.

