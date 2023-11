Black Friday 2023: i migliori smartphone sotto i 200 euro

Se cerchi uno smartphone sotto i 200 euro, gli sconti della Settimana del Black Friday su Amazon fanno al caso tuo. Abbiamo selezionato le occasioni migliori tra brand come Xiaomi, OPPO e Motorola, ma non solo. Dai un’occhiata alla lista che proponiamo qui sotto per trovare l’affare giusto.

Smartphone in sconto al Black Friday: affari sotto i 200€

Partiamo dalla super offerta su Redmi Note 12 che lo rende forse il modello più conveniente per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche nella scheda del prodotto.

Stesso brand, ma caratteristiche differenti per Redmi Note 11 S. Acquistarlo in forte sconto significa mettersi in tasca una fotocamera da 108 megapixel.

Ancora, Redmi Note 11 Pro 5G è oggetto di una promozione ideale per chi ha bisogno di più spazio nella memoria interna.

Economico, ancora di più oggi grazie all’offerta in corso, ma completo di tutto, OPPO A16 può essere la scelta ideale per molti.

Un’esperienza Android pulita ed essenziale è tra i punti di forza del Motorola moto g32. Crediamo che con lo sconto di oggi andrà a ruba.

Stesso discorso per Motorola moto e32s, anch’esso in promozione nella sia particolare colorazione Misty Silver.

Cambiamo brand con realme C55. Tra i suoi punti di forza, nonostante il prezzo molto accessibile, la ricarica rapida da 33 W.

Progettato per andare incontro alle esigenze degli appassionati di gaming, anche realme Narzo 50 è in sconto al Black Friday.

Concludiamo la carrellata con un telefono diverso: Panasonic KX-TU456, in sconto, è adatto a coloro che preferiscono un’esperienza facilitata, con tasti grandi e ben leggibili.

L’elenco non termina certo qui: dai uno sguardo alla sezione dedicata agli smartphone su Amazon per la lista sempre aggiornata di quelli in sconto durante la Settimana del Black Friday.

