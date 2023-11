Black Friday: Top 10 delle offerte di oggi sui Mini PC

Grazie agli sconti per il Black Friday è possibile mettere sulla scrivania un nuovo Mini PC a prezzo fortemente ridotto. Le offerte proposte da Amazon in questa categoria sono molte. Qui è dove segnaliamo la Top 10 di quelle disponibili in questo momento, spaziando dai modelli più economici ai top di gamma per chi non accetta compromessi.

Mini PC in sconto al Black Friday: la Top 10

Partiamo da un grande classico, il BMAX B1 Pro in promozione a soli 99 euro. Compatto e silenzioso, ha in dotazione il processore Intel Celeron N4000, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e sistema Windows 11 Pro.

Alziamo il tiro con DIVINPC T9 Plus. Tra le specifiche tecniche troviamo CPU Intel N95, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Allo sconto applicato in automatico si aggiunge un coupon da attivare nella scheda del prodotto.

Tra i migliori affare di oggi, considerando il rapporto qualità-prezzo, il modello Teclast N20 è in sconto a soli 162 euro. Integra il processore Intel Celeron N5095, 16 GB di RAM, SSD PCIe da 512 GB e Wi-Fi 6.

Si comincia a fare davvero sul serio con ACEMAGICIAN AM06 Pro: AMD Ryzen 7 5700U, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e Wi-Fi 6. Il prezzo? Oggi è a soli 310 euro.

Stessa spesa, attivando il coupon per NiPoGi AM02 Pro. Il comparto hardware è del tutto simile, ma cambia il design.

ACEMAGICIAN AMR5 strizza l’occhio anche agli appassionati di gaming, con il suo look aggressivo e le tre modalità di funzionamento. Integra la scheda video Radeon RX Vega 8. Grazie al coupon interno il prezzo crolla.

Il processore Intel Core i7 di undicesima generazione è il cuore pulsante di GEEKOM Mini IT12. Anche in questo caso, per acquistarlo in sconto è necessario attivare un coupon.

Un salto in casa Apple con il Mac mini dotato di chip M2, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Oggi è in sconto di 130 euro.

Minisforum NPB6 è al suo prezzo più basso di sempre. Qui si fa sul serio con processore Intel Core i7-13620H, GPU Intel Iris Xe, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB.

Concludiamo la carrellata con l’offerta dedicata a Intel NUC 13. Nel suo case compatto racchiude CPU Intel Core i7-1360P, 32 GB di RAM, SSD da 2 TB e Wi-Fi 6.

