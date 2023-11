Black Friday 2023: Top 5 Mini PC di fascia alta in offerta

Con il via alla Settimana del Black Friday, su Amazon sono comparsi sconti molto interessanti nella categoria Mini PC. Passiamo dunque in rassegna la Top 5 dei modelli di fascia alta, quelli con specifiche tecniche in grado di assicurare prestazioni senza compromessi.

e l’e-commerce pullula di offerte, anche sui Mini PC. Qui è dove segnaliamo la Top 5 dei modelli in sconto da quelli più tradizionali alle alternative più recenti con display integrato. Ci concentriamo sui modelli economici della categoria. Ognuno scelga quello che preferisce da mettere sulla scrivania.

Top 5 Mini PC di fascia alta in offerta al Black Friday

Partiamo dal modello ACEMAGIC AD15. Caratterizzato da un design curato, pensato per poterlo posizionare anche in verticale, integra il processore Intel Core i7-11800H, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e Wi-Fi 6. All’interno della scheda è possibile attivare un coupon sconto ulteriore.

Beelink SER5 MAX, invece, nasconde sotto la scocca la CPU AMD Ryzen 7 5800H, ben 16 GB di RAM e SSD da 1 TB. Può gestire output video 4K a 144 Hz. Anche in questo caso, c’è un coupon sconto extra da attivare.

Tre modalità di funzionamento e look davvero particolare per NiPoGi AD08, oggi in vendita con un’ottima offerta. Ha dalla sua il processore Intel Core i7-12650H, 32 GB di RAM, SSD NVMe da 512 Gb, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e tripla uscita video 4K.

Proposto da uno dei marchi emergenti del settore, WEIDIAN M1 è in forte sconto con CPU Intel Core i9, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e tre USB-C.

A concludere la carrellata è la promozione su ALLIWAVA U58 con AMD Ryzen 7 5800U, 32 GB di RAM, SSD da 1 TB e Wi-Fi 6E.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.