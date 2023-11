Black Friday 2023: Top 5 Mini PC economici in sconto

È ufficialmente iniziata la Settimana del Black Friday su Amazon e l’e-commerce pullula di offerte, anche sui Mini PC. Qui è dove segnaliamo la Top 5 dei modelli in sconto da quelli più tradizionali alle alternative più recenti con display integrato. Ci concentriamo sui modelli economici della categoria. Ognuno scelga quello che preferisce da mettere sulla scrivania.

Top 5 Mini PC in sconto al Black Friday

Partiamo da Minisforum GK41 con processore Intel, 8 GB di RAM e SSD da 256GB per lo storage. In questo momento è protagonista di un’offerta che lo rende la scelta giusta per chi cerca un elevato rapporto qualità prezzo.

Stesso discorso per la promozione su BMAX B1 Pro. Ha dalla sua il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato e tutto ciò che serve per la produttività di base.

Il design è il punto di forza di ACEMAGIC S1. Oggi in sconto (coupon aggiuntivo nella schda), integra un piccolo display personalizzabile sulla scocca che mostra informazioni aggiuntive.

Proposto da uno dei marchi più noti del settore, NiPoGi AK1 Plus ha in dotazione un processore Intel di dodicesima generazione. Approfitta dell’offerta in corso.

Concludiamo la carrellata con Teclast N20 che supporta Wi-Fi 6 e ha 16 GB di RAM. C’è un coupon da attivare nella scheda per un ulteriore sconto.

