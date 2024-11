Black Friday 2024: 5 prodotti sotto i 10€ da non farsi scappare

Occasioni a più non posso al Black Friday Amazon 2024. Tuttavia non è detto che si debba spendere una cifra esosa per poter dire di aver concluso un affare, vero? Per questo motivo ho raccolto all’ordine 5 prodotti che potrebbero passare in sordina ma che hanno un prezzo minore di 10€ e sono di utilizzo quotidiano. Comodi e pratici, magari è la volta giusta che li acquisti senza rimandare!

Scegli i tuoi preferiti e ricorda che le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Black Friday Amazon 2024: ecco i 5 prodotti da non farsi scappare

Sono semplici e pratici perché sono prodotti che si utilizzano tutti i giorni. Per questo motivo pagarli meno di 10€ è un affare. Non solo sono in promozione con il Black Friday 2024 ma sono quegli acquisti che non sono dettati dall’impulsività bensì da un’esigenza. Ora, senza chiacchiere, scopriamo quali sono.

Amazon Basics – Batterie Alcalino AA in confezione da 20 pezzi, 1.5 Volt. Disponibili al PREZZO di 7,56€ con sconto del 22%.

Electraline 62074 – multipresa da 6 posti polivalenti con schuko integrate, interruttore a bottone e cavo lungo 1,5 metri. Disponibile al PREZZO di 8,41€ con sconto del 22%.

TP-Link Tapo L510E – lampadina LED Smart con attacco E27 e compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant. Gestibile tramite voce o con app su smartphone, colore bianco caldo dimmerabile. Disponibile al PREZZO di 5,99€ con sconto del 60%.

Philips Levapelucchi elettrico – sistema per rimuovere pelucchi da abbigliamento e maglieria con sistema di sicurezza e alimentazione a batteria. Disponibile al PREZZO di 8,99€ con sconto del 40%.

Tapo P105 – presa smart da abbinare a qualsiasi elettrodomestico per sbloccare i comandi intelligenti. Gestione tramite app e assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant. Disponibile al PREZZO di 9,49€ con sconto del 41%.