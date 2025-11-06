Black Friday 2025 NordVPN: -74% con 3 mesi gratis e navighi senza pensieri

L’offerta Black Friday 2025 di NordVPN è già qui e ti aspetta per fare subito un grande affare per migliorare la tua sicurezza online e preservare così la tua attività e la tua identità digitale. Grazie a questa promozione, infatti, puoi avere il piano biennale con il 74% di sconto che si traduce in soli 2,99 euro al mese invece di 11,59. Non finisce qui perché riceverai anche 3 mesi aggiuntivi gratis.

Potrai dunque risparmiare in modo significativo e avere pieno accesso a tutte le funzionalità di NordVPN, a cominciare dagli oltre 8.400 server in più di 165 località con cui navigare con un indirizzo IP di qualsiasi Paese e accedere a contenuti senza restrizioni geografiche per passare per la tecnologia Threat Protecion, che blocca malware, tracker e pubblicità invasive.

La tua connessione sarà privata e protetta e nessuno potrà sapere cosa stai facendo: tutto questo senza rinunciare alla velocità e con la possibilità di usare un solo abbonamento su 10 dispositivi contemporaneamente, inclusi PC, smartphone, tablet e smart TV.

L’offerta, come detto, include 3 mesi extra gratuiti, portando la durata complessiva dell’abbonamento a oltre 27 mesi di protezione continua. Inoltre, hai anche una garanzia di rimborso di 30 giorni per provare il servizio senza rischi. Ma sarà difficile tornare indietro.