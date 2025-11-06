 Black Friday 2025 NordVPN: -74% con 3 mesi gratis e navighi senza pensieri
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Black Friday 2025 NordVPN: -74% con 3 mesi gratis e navighi senza pensieri

L'offerta Black Friday 2025 di NordVPN ti offre il 74% di sconto e 3 mesi aggiuntivi gratis sul tuo abbonamento.
Black Friday 2025 NordVPN: -74% con 3 mesi gratis e navighi senza pensieri
Sicurezza VPN
L'offerta Black Friday 2025 di NordVPN ti offre il 74% di sconto e 3 mesi aggiuntivi gratis sul tuo abbonamento.

L’offerta Black Friday 2025 di NordVPN è già qui e ti aspetta per fare subito un grande affare per migliorare la tua sicurezza online e preservare così la tua attività e la tua identità digitale. Grazie a questa promozione, infatti, puoi avere il piano biennale con il 74% di sconto che si traduce in soli 2,99 euro al mese invece di 11,59. Non finisce qui perché riceverai anche 3 mesi aggiuntivi gratis.

Attiva l’offerta Black Friday di NordVPN

Potrai dunque risparmiare in modo significativo e avere pieno accesso a tutte le funzionalità di NordVPN, a cominciare dagli oltre 8.400 server in più di 165 località con cui navigare con un indirizzo IP di qualsiasi Paese e accedere a contenuti senza restrizioni geografiche per passare per la tecnologia Threat Protecion, che blocca malware, tracker e pubblicità invasive.

La tua connessione sarà privata e protetta e nessuno potrà sapere cosa stai facendo: tutto questo senza rinunciare alla velocità e con la possibilità di usare un solo abbonamento su 10 dispositivi contemporaneamente, inclusi PC, smartphone, tablet e smart TV.

Attiva l’offerta Black Friday di NordVPN

L’offerta, come detto, include 3 mesi extra gratuiti, portando la durata complessiva dell’abbonamento a oltre 27 mesi di protezione continua. Inoltre, hai anche una garanzia di rimborso di 30 giorni per provare il servizio senza rischi. Ma sarà difficile tornare indietro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Cerchi una VPN con IP estero? Guarda questa offerta di ExpressVPN

Cerchi una VPN con IP estero? Guarda questa offerta di ExpressVPN
Acquisti online: in vista del Black Friday è il momento di scegliere la migliore VPN

Acquisti online: in vista del Black Friday è il momento di scegliere la migliore VPN
Navigazione online protetta ovunque con una VPN intelligente e senza limiti

Navigazione online protetta ovunque con una VPN intelligente e senza limiti
Antivirus e VPN: protezione al top per 10 dispositivi con AVG

Antivirus e VPN: protezione al top per 10 dispositivi con AVG
Cerchi una VPN con IP estero? Guarda questa offerta di ExpressVPN

Cerchi una VPN con IP estero? Guarda questa offerta di ExpressVPN
Acquisti online: in vista del Black Friday è il momento di scegliere la migliore VPN

Acquisti online: in vista del Black Friday è il momento di scegliere la migliore VPN
Navigazione online protetta ovunque con una VPN intelligente e senza limiti

Navigazione online protetta ovunque con una VPN intelligente e senza limiti
Antivirus e VPN: protezione al top per 10 dispositivi con AVG

Antivirus e VPN: protezione al top per 10 dispositivi con AVG
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
6 nov 2025
Link copiato negli appunti