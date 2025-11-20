Black Friday: -50 euro per la tastiera wireless Logitech MX Keys S

Trovi anche lo sconto di 50 euro su Logitech MX Keys S nella Settimana del Black Friday che ha preso il via oggi su Amazon e che andrà avanti per una decina di giorni. È la tastiera wireless scelta da chi pretende un’esperienza senza compromessi. Se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito, prima dell’eventuale sold out.

Super sconto di Amazon su Logitech MX Keys S

Considerata da molti come il miglior prodotto della categoria, può gestire simultaneamente fino a tre dispositivi connessi tramite Bluetooth o ricevitore USB, garantendo uno switch immediato tra l’uno e l’altro. Il suo design ergonomico a basso profilo, unito a tasti silenziosi e programmabili, è pensato per chi trascorre molto tempo alla scrivania. Integra inoltre un sistema di retroilluminazione smart che si attiva solo all’avvicinarsi delle mani, per risparmiare l’energia. Compatibile con qualsiasi piattaforma, offre un’eccezionale autonomia di 5 mesi con una singola ricarica da eseguire tramite USB-C e include funzionalità avanzate, come i controlli multimediali per musica, volume e luminosità. Scopri di più nella scheda completa.

Invece di pagarla 129 euro come da listino ufficiale, grazie al forte sconto di oggi puoi acquistare la tastiera wireless Logitech MX Keys S al prezzo di soli 79 euro. Un’ottima occasione, da cogliere al volo. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratis.

Le offerte di Amazon per la Settimana del Black Friday saranno disponibili fino al Cyber Monday dell’1 dicembre. Tutti possono approfittarne: trova le migliori e scopri tutti i dettagli dell’iniziativa nella pagina dedicata, dove potrai anche sfogliare il catalogo delle promozioni attive.