Black Friday, 500€ di sconto per un top di gamma delle pulizie di casa

Ognuno ha la sua esperienza e ognuno difende con i denti la bontà dei propri acquisti, ma se c’è un prodotto che nelle prove degli ultimi mesi ha stupito favorevolmente la nostra redazione è stato il robot per le pulizie Ecovacs Deebot X1 Turbo. I motivi sono molti, riassumibili in una conclusione: sotto molti punti di vista questo Ecovacs è il miglior robot in assoluto per il modo in cui aspira, per il modo in cui pulisce e per come tutto ciò è stato assemblato all’interno di un concept realmente efficiente.

Ecovacs Deebot X1 Turbo: un altro orizzonte

I robot per le pulizie si dividono tra quelli che aspirano e quelli che tentano anche di pulire il pavimento con uno strofinaccio umido. Qui invece siamo decisamente su un altro orizzonte. Nei nostri test abbiamo verificato l’efficacia del ciclo di pulizia, l’intelligenza negli spostamenti e la capacità di riconoscere (e aggirare) gli ostacoli. Abbiamo inoltre testato l’app per il controllo del robot e verificato nel tempo la manutenzione necessaria (minima). Il risultato, dopo alcune settimane e svariati cicli, è un “wow” su tutta la linea, soprattutto rispetto ad altri prodotti sicuramente di minor prezzo, ma in alcun modo paragonabili in termini di risultato finale.

Due razze anteriori che raccolgono le briciole, un potente aspiratore centrale che le elimina, due panni rotanti posteriori che lavano. Una volta pulito il pavimento, il robot torna alla sua sede dove:

la polvere raccolta viene aspirata in un contenitore separato

i panni vengono lavati con acqua

i panni vengono asciugati con un getto d’aria dedicato

il robot viene predisposto per il ciclo successivo di pulizia

Il comparto dei robot per le pulizie sta migliorando notevolmente ma, con la linea Deebot, Ecovacs ha dimostrato di aver messo insieme un progetto a tutto tondo capace sia di gestire al meglio la pulizia, sia di offrire valore aggiunto in termini di esperienza utente.

L’app consente di gestire ogni singola impostazione e una videocamera anteriore consente anche di vedere da remoto tutto quanto sta accadendo in tempo reale:

Il prezzo di partenza è apparentemente elevato, ma del tutto corrispondente al valore del prodotto: 1299 euro per avere il top di gamma e sapere che in casa c’è chi pensa al pavimento senza che ci si debba preoccupare d’altro che non del vuotare il serbatoio sporco e riempire quello pulito. Il Black Friday è però occasione ideale per saltare a bordo, poiché quello odierno è in assoluto il miglior prezzo in assoluto mai raggiunto negli ultimi mesi: -38% significa 799 euro di spesa e ben 500 euro risparmiati.

Non un robot qualsiasi, ma un robot che fa la differenza. Così come il prezzo del Black Friday. Ecco perché bisogna approfittarne: lascia che a cliccare qui sia chi si sta occupando della pulizia del pavimento di casa, non avrà dubbi in merito.

