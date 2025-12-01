Black Friday, affare gaming: Assassin's Creed Shadows a -44%

C’è uno sconto del 44% da cogliere al volo sulla versione PS5 di Assassin’s Creed Shadows e su quella per Xbox Series X/S. Si tratta della Limited Edition che include un pacchetto personaggio con Sekiryu (Naoe). Il merito è della settimana del Black Friday, l’evento organizzato da Amazon che si concluderà a mezzanotte. È un’ottima occasione anche per portarsi avanti con i regali di Natale e farlo trovare sotto l’albero agli appassionati di gaming.

44% di sconto per Assassin’s Creed Shadows

Diventa una letale assassina shinobi e un potente samurai leggendario mentre ti aggiri in un mondo aperto, passando rapidamente tra due improbabili alleati alla scoperta del loro destino in comune. Padroneggia stili complementari, crea la tua alleanza e personalizza il tuo nascondiglio. Sono questi alcuni dei punti di forza. Qui sotto uno screenshot che mostra uno scorcio della mappa, tutta da esplorare alla ricerca dei segreti del Giappone feudale. Lo sviluppatore ha riposto una grande cura nel comparto grafico, ormai al limite del fotorealismo. Nella pagina del gioco trovi altre immagini e dettagli aggiuntivi sul gameplay.

Grazie allo sconto del 44% sul listino puoi acquistare la versione PS5 (Limited Edition) di Assassin’s Creed Shadows al prezzo di 44,99 euro, il minimo storico da quando è uscito. L’offerta è valida per quella Xbox Series X/S. Il voto medio ottenuto dalle recensioni dei clienti che lo hanno già provato è molto alto: 4,6 stelle su 5. Vendita e spedizione sono a carico dell’e-commerce, con disponibilità immediata e consegna gratis.

È il Cyber Monday che segna la fine della settimana del Black Friday su Amazon. Puoi ancora approfittare delle promozioni fino a mezzanotte: la vetrina dell’evento raccoglie quelle migliori e più convenienti.