Black Friday: affare Mini PC Stick con lo sconto su MeLE PGC02

Molto compatto, tanto da scomparire dietro al monitor o al televisore quando in funzione (come Fire TV Stick), ma con tutto ciò che serve a un vero e proprio computer: è MeLE PGC02, oggi in sconto su Amazon in occasione del Black Friday. Il Mini PC Stick è perfetto per l’intrattenimento multimediale (streaming, navigazione ecc.), ma può tornare utile anche per la produttività, trasformando qualsiasi schermo in una postazione di lavoro. Le dimensioni sono 140x59x18,5 mm, il peso si attesta a 137,2 grammi.

MeLE PGC02: il Mini PC Stick in sconto al Black Friday

Il sistema operativo è Windows 11 Home nella sua versione completa e con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti. Integra il processore Intel Celeron N4000 affiancato da 4 GB di RAM LPPDR4 e da 64 GB di memoria interna (espandibili con microSD fino a 2 TB). La connettività wireless è gestita dai moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2, quella cablata dallo slot Ethernet in dotazione. Sono presenti anche due porte USB 3.0 Type-A e il jack audio da 3,5 mm. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata al dispositivo.

Al prezzo di soli 111 euro, grazie allo sconto applicato in automatico, il Mini PC Stick di MeLE (modello PCG02) è un affare da cogliere al volo. La disponibilità è immediata e se lo ordini subito lo riceverai direttamente a casa tua entro un paio di giorni con la consegna gratuita.

