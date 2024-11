Black Friday: alimentatore INIU da 100 W in forte sconto (-35%)

Approfitta dello sconto del 35% e acquista l’alimentatore 3-in-1 da 100 W di INIU a un prezzo molto conveniente. È l’ideale per alimentare e ricaricare dispositivi di ogni tipo: dagli smartphone ai tablet, fino ai laptop e agli altri gadget tecnologici come auricolari wireless, smartwatch e così via. Non devi attivare coupon, ma solo metterlo nel carrello.

INIU e Black Friday: l’offerta sull’alimentatore da 100 W

Ha in dotazione due porte USB-C e una porta USB-A, in grado di funzionare anche tutte in contemporanea. Garantisce il supporto alle tecnologie Power Delivery (3.0 e 2.0) e GaN per un’efficienza energetica ottimale, è realizzato con materiali di alta qualità e il suo design compatto rappresenta un altro dei punti di forza. Il produttore fornisce ben tre anni di garanzia. Per saperne di più dai uno sguardo alla descrizione completa.

Se lo ordini adesso, l’alimentatore 3-in-1 del marchio INIU arriverà a casa tua entro domani. Inoltre, con l’abbonamento Prime attivo hai diritto alla consegna gratuita. Al prezzo finale di soli 29,99 euro è un ottimo affare: lo sconto del 35% sul listino è applicato in automatico. Nella confezione sono inclusi un cavo USB-C da 100 W e il manuale utente con le istruzioni base. Il voto medio assegnato da centinaia di voti è molto alto e sfiora il perfect score: 4,7 stelle su 5 secondo il parere dei clienti.

La pagina amazon.it/blackfriday è il riferimento per restare aggiornati su tutte le promozioni del Black Friday sull’e-commerce. Qui, invece, da oggi e fino al 2 dicembre ti forniremo una selezione curata delle migliori offerte, concentrandoci sulle categorie di nostra competenza.