Black Friday Amazon 2024: i monitor da acquistare in sconto

I monitor in sconto al Black Friday Amazon 2024: i modelli più interessanti

Per il gaming, per il lavoro in modalità smart o semplicemente per un utilizzo quotidiano. Ci sono diversi monitor che possono rispondere a ogni tua esigenza e soprattutto sono ideali per ogni genere di portafogli. I migliori in offerta ora sono:

MSI MAG 27C6F, Monitor per il gaming Curvo VA da 27″ e risoluzione FHD @180Hz con tempo di risposta a 0,5 ms. Disponibile al PREZZO di 149,99€.

ASUS TUF VG259QM, Monitor per il gaming da 24,5” con risoluzione FHD @280Hz e tempo di risposta di 1ms. HDR e varie tecnologie al suo interno. Disponibile al PREZZO di 189,99€.

Lenovo D27-45, Monitor con display VA da 27” FHD @75Hz e bordi ultrasottili. Esclusiva Amazon. Disponibile al PREZZO di 104,99€.

Dell SE2722HX, monito con display VA da 27″ in risoluzione FHD @75Hz Full HD. Disponibile al PREZZO di 99,99€.

AOC C27G4ZXE, Monitor con display VA” in risoluzione FHD @280Hz. Disponibile al PREZZO di 169€.

ASUS TUF VG258QM, monitor per il gaming da 24.5” in risoluzione FHD @280Hz con tempo di risposta 0.5ms. Disponibile al PREZZO di 229€.

Philips 241V8L, Monitor con display LED 24″ in risoluzione FHD @75Hz. Disponibile al PREZZO di 62,99€.

Lenovo N27p, Monitorcon display IPS da 27″ in risoluzione UHD @60Hz e Altoparlanti integrati. Disponibile al PREZZO di 254,99€.

Dell S3422DWG, monitor da gaming Curvo con display VA 34″ in risoluzione WQHD @144Hz con tempo di risposta di 1ms. Disponibile al PREZZO di 364,99€.

Acer EK241YHbif, Monitor con display VA da 24″ in risoluzione FHD @100 Hz e tempo di risposta di 1 ms. Disponibile al PREZZO di 74,90€.

KOORUI, Monitor Curvo con display VA da 31,5” in risoluzione Ultrawide QHD @170Hz. Disponibile al PREZZO di 209,99€.

MSI G255PF E2, Monitor per il gaming IPS da 24,5″ in risoluzione FHD @180Hz con tempo di risposta di 1ms. Disponibile al PREZZO di 109,99€.

Samsung Odyssey G7 (C27G73), monitor per il gaming con display VA Curvo da 27″ in risoluzione WQHD 2k @240Hz e tempo di risposta di 1ms. Disponibile al PREZZO di 419,99€.

LG 32SR50F, Smart Monitor con display LED IPS da 32″ in risoluzione FHD e Audio Stereo. Disponibile al PREZZO di 199,99€.

LG 27GS60QC UltraGear, monitor per il Gaming con pannello Curvo da 27″ in risoluzione QHD e HDR 10, @180Hz e tempo di risposta da 1ms. Disponibile al Prezzo di 189,99€.