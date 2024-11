Black Friday Amazon 2024: le migliori soundbar in sconto

Dai un nuovo twist al tuo televisore dotandolo di un impianto audio senza precedenti. Se fai fatica a sentire bene i dialoghi o semplicemente vuoi ricreare l’esperienza da cinema, non devi far altro che optare per una soundbar. Quale scegliere? Ora che sono partiti i saldi del Black Friday 2024 l’impresa potrebbe sembrare più ardua ma invece non hai altro che affari a portata di mano.

Sono numerosi i modelli in offerta per i brandi Samsung, Sony, Ultimea e altri ancora: ecco i migliori.

Soundbar Black Friday Amazon 2024: i modelli più convenienti

Puoi abbinarle alla tua smart TV ma puoi usarle anche per la riproduzione di musica e perché no, anche con il computer se vuoi goderti un audio sopraffine quando stai davanti allo schermo. Trovi ora in offerta:

CREATIVE Stage SE mini soundbar under-monitor compatta con Bluetooth 5.3 e USB disponibile al PREZZO di 28,49€.

Razer Leviathan V2 X -Soundbar per PC Gaming con Bluetooth 5.0 e USB C disponibile al PREZZO di 83,99€.

Trust Gaming GXT 1619 Rhox Soundbar PC con illuminazione RGB, potenza 12W e connettività Jack 3.5 mm. Disponibile al PREZZO di 27,99€.

Samsung Soundbar HW-C430/ZF Serie C con Subwoofer Incluso, Audio a 2.1 Canali e connettività Bluetooth, HDMI e eARC. Disponibile al PREZZO di 109€.

Samsung Soundbar HW-C400/ZF Serie C con Woofer Integrato, Audio a 2.0 Canali e connessione Bluetooth. Disponibile al PREZZO di 89€.

Philips TAB5109 Soundbar 120W dotata di Bluetooth 5.4 e connessione HDMI ARC, Connessione ottica e USB. Disponibile al PREZZO di 59€.

Hisense AX3120G Soundbar 360W con Subwoofer Esterno wireless e connettività Bluetooth, HDMI, USB e Ingresso Audio Ottico. Disponibile al PREZZO di 194,90€.

Sony HT-S40R Soundbar 600W a 5.1 canali 600W con Subwoofer cablato e Speaker posteriori wireless, connettività Bluetooth. Disponibile al PREZZO di 229€.

ULTIMEA Soundbar con Subwoofer e tecnologia 3D Dolby Surround TV. Connettività tramite HDMI-eARC, Bluetooth 5.3. Disponibile al PREZZO di 113,99€.