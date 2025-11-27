 Black Friday Amazon 2025: i migliori sconti Logitech
Con il Black Friday Amazon 2025 trovi i migliori sconti su diversi prodotti Logitech per produttività, intrattenimento e gaming incredibili.
Il Black Friday Amazon 2025 è ricco di offerte e tra queste trovi anche i migliori sconti sui prodotti Logitech. Produttività o intrattenimento, sono la scelta perfetta per chi cerca il massimo della qualità senza compromessi.

Logitech MX Master 3S a soli 69,99 euro!

Logitech MX Master 3S-Mouse wireless ad alte prestazioni con scorrimento ultraveloce, ergonomico, 8K DPI, rilevamento del vetro, clic silenziosi, USB-C, Bluetooth, Windows, Linux, - Grigio scuro

Logitech MX Master 3S-Mouse wireless ad alte prestazioni con scorrimento ultraveloce, ergonomico, 8K DPI, rilevamento del vetro, clic silenziosi, USB-C, Bluetooth, Windows, Linux, – Grigio scuro

63,92134,99€-53%

Logitech M185 Mouse Wireless a soli 10,79 euro!

Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop - Grigio

Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop – Grigio

10,2917,99€-43%

Logitech H340 Cuffie Cablate per Computer a soli 21,90 euro!

Logitech H340 Cuffie Cablate per Computer, Cuffie Stereo con Microfono e Audio Digitale, ‎Cancellazione Rumore, USB, PC/Mac/Laptop/Chromebook - Nero

Logitech H340 Cuffie Cablate per Computer, Cuffie Stereo con Microfono e Audio Digitale, ‎Cancellazione Rumore, USB, PC/Mac/Laptop/Chromebook – Nero

22,4943,99€-49%

Logitech G G920 Driving Force a soli 199,49 euro!

Logitech G G920 Driving Force Volante da corsa e pedali con ritorno di forza dinamico reale, leve al volante in acciaio inox, coprivolante, per Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Mac - Black

Logitech G G920 Driving Force Volante da corsa e pedali con ritorno di forza dinamico reale, leve al volante in acciaio inox, coprivolante, per Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Mac – Black

189,49219,00€-13%

Logitech MK235 Combo Tastiera e Mouse Wireless a soli 23,99 euro!

Logitech MK235 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Ricevitore Unifying USB 2,4 GHz Wireless, 15 Tasti FN, Lunga Durata della Batteria, PC, Laptop, Layout Italiano QWERTY - Grigio

Logitech MK235 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Ricevitore Unifying USB 2,4 GHz Wireless, 15 Tasti FN, Lunga Durata della Batteria, PC, Laptop, Layout Italiano QWERTY – Grigio

31,9976,20€-58%

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless a soli 24,10 euro!

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless Touch TV, Facili Controlli Multimediali e Touchpad Integrato, Tastiera HTPC per TV Collegata al PC, Windows, Android, Chrome OS, Laptop, Italiano QWERTY - Nero

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless Touch TV, Facili Controlli Multimediali e Touchpad Integrato, Tastiera HTPC per TV Collegata al PC, Windows, Android, Chrome OS, Laptop, Italiano QWERTY – Nero

25,4929,90€-15%

Logitech POP ICON COMBO kit mouse e tastiera a soli 47,49 euro!

Logitech POP ICON COMBO, kit mouse e tastiera Bluetooth, digitazione comoda, tasti e pulsanti programmabili, clic discreti, Easy-Switch fino a 3 dispositivi, Layout Italiano QWERTY - Bianco

Logitech POP ICON COMBO, kit mouse e tastiera Bluetooth, digitazione comoda, tasti e pulsanti programmabili, clic discreti, Easy-Switch fino a 3 dispositivi, Layout Italiano QWERTY – Bianco

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Osvaldo Lasperini
28 nov 2025
