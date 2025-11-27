 Black Friday Amazon 2025: i portatili da acquistare in sconto
Scopri quali sono i portatili da acquistare assolutamente, in sconto pazzesco grazie al Black Friday Amazon 2025 prima che finisca.
Dai un’occhiata ai portatili da acquistare in sconto pazzesco durante il Black Friday Amazon 2025. Per produttività, studio e gaming oppure per tutto quanto! Scegli la soluzione migliore che rispondere bene alle tue necessità.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15 a soli 599 euro!

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel Core i7-13620H, RAM 16GB, 1TB SSD, Grafica Intel Integrata, WiFi 6, Tastiera itaiana, Windows 11 Home - Arctic Grey

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920×1080), Intel Core i7-13620H, RAM 16GB, 1TB SSD, Grafica Intel Integrata, WiFi 6, Tastiera itaiana, Windows 11 Home – Arctic Grey

794,99829,00€-4%

Acer Aspire Lite AL14-32P-33XY a soli 399 euro!

acer Aspire Lite AL14-32P-33XY PC Portatile, Notebook, Processore Intel Core 3 N355, RAM 8 GB DDR5, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 14

acer Aspire Lite AL14-32P-33XY PC Portatile, Notebook, Processore Intel Core 3 N355, RAM 8 GB DDR5, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 14″ WUXGA IPS, Scheda Grafica Intel Graphics, Windows 11 Home

449,00

Samsung Galaxy Book4 a sol i 479 euro!

Samsung Galaxy Book4, 3 anni di garanzia, Processore Intel Core 5, 16GB RAM, 512GB, Laptop 15.6

Samsung Galaxy Book4, 3 anni di garanzia, Processore Intel Core 5, 16GB RAM, 512GB, Laptop 15.6″ LED IPS Full HD, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana]

528,99599,00€-12%

ASUS Chromebook CM1402CM2A a soli 189 euro!

ASUS Chromebook CM1402CM2A#B0D5RFLLH4, Notebook con Monitor da 14

ASUS Chromebook CM1402CM2A#B0D5RFLLH4, Notebook con Monitor da 14″ Anti-glare, 60Hz, Processore MediaTek Kompanio 520, RAM 8GB, 128GB eMMC, grafica ARM Mali-G52 MC2, ChromeOS, Grigio

220,87299,00€-26%

Notebook HP 250 G10 a soli 449 euro!

Notebook HP 250 G10 i5-1334u 4.6 Ghz 15,6

Notebook HP 250 G10 i5-1334u 4.6 Ghz 15,6″ FHd, Ram 16Gb Ddr4, Ssd Nvme 500Gb, Hdmi, Usb 3.0, Wifi,Bluetooth, Webcam, Win 11 Pro

519,90539,99€-4%

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Ti potrebbe interessare

Osvaldo Lasperini
28 nov 2025
