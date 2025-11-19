Black Friday Amazon 2025: i migliori Mini PC in offerta

Ci siamo, è iniziata la Settimana del Black Friday su Amazon: qui è dove segnaliamo i migliori Mini PC in offerta per l’evento. È l’occasione giusta per scegliere quello da mettere sulla scrivania. La nostra selezione spazia tra diversi marchi, proponendo computer compatti con design, caratteristiche e specifiche diverse, adatte a lavoro, studio, navigazione e intrattenimento.
Mini PC in offerta nella Settimana del Black Friday
Partiamo con il modello ACEMAGIC Kron Mini K1, oggi in forte sconto rispetto al listino ufficiale. Integra il processore AMD Ryzen 5 7430U, ben 32 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB per lo storage. C’è anche la connettività Wi-Fi 6.
ACEMAGIC Kron Mini K1 Mini PC, AMD Ryzen 5 7430U (6C/12T, Fino a 4.3 GHz), Mini Computer 32GB DDR4 RAM 512GB M.2 2280 SSD,AMD Radeon Graphics 1800MHz, BT 5.2/WIFI 6/per Ufficio, Studio,Business
322,05€339,00€-5%
Design estremamente compatto per MeLE Quieter4C, protagonista di un’offerta dedicata. Ha in dotazione il processore Intel N150 e il sistema operativo Windows 11 Pro. Il case è senza ventola.
MeLE Quieter4C Mini PC senza ventola, N150 8 GB 128 GB senza sistema operativo, compatibile con Linux Ubuntu Win11 Pro/Home, HDMI USB-C PD3.0 per IoT Ufficio Industriale
195,49€229,99€-15%
NiPoGi Essenx E1 supporta il collegamento a due monitor in contemporanea con risoluzione massima 4K. È in promozione per la Settimana del Black Friday su Amazon. Lo puoi portare ovunque e collegare a qualsiasi schermo o televisore.
NiPoGi Essenx E1 Mini PC Ιntel Alder Lake-Ν95 (Βeat N5095, fino a 3.4GHz),16GB RAM+256GB M.2 SSD Mini Computer, WiFi 5,Bluetooth4.2, Dual 4K@60Hz Display HDMI2.0 +DP1.4
0,00€
Proponiamo ora un ricondizionato: HP EliteDesk Mini con processore Intel Core i5, 16 GB di RAM, SSD da 256 GB, Windows 11 Pro e LibreOffice preinstallato. È in offerta con garanzia di un anno.
HP Elitedesk Mini PC DM Intel Core i5 6th, 16GB RAM, 256GB SSD, WiFi USB, Windows 11 Pro + Libre Office (Ricondizionato)
106,38€123,50€-14%
Tra i punti di forza di BMAX B4, in forte sconto per l’occasione, ci sono il basso assorbimento energetico e la possibilità di montarlo dietro al monitor con un supporto VESA. Anche in questo caso c’è il sistema operativo W11.
BMAX Mini PC Intel N95 (fino a 3,4 GHz) 16 GB DDR4 512 GB SSD, W-11 Pro, Display doppio 4K a 60 Dual HDMI, Dual Band Wi-Fi Bluetooth Basso Consumo Energetico Office Desktop Micro PC Gigabit Ethernet
199,99€
Stesso marchio, ma comparto hardware evoluto per BMAX B6 Pro, in offerta per l’evento di Amazon. Può contare sul processore Intel Core i3, 12 GB di RAM e SSD da 512 GB.
BMAX Mini PC B6 Plus 12 GB 512 GB NVME SSD Intel i3-1000NG4 (fino a 3,2 GHz), computer desktop LPDDR4,WiFi5, BT4.2, doppia HDMI, Funzioni Complete, Supporto Type -Cx1, Uscita Display Triplo 4K
218,49€229,99€-5%
L’unità Ryzen 5 3550H è il cuore pulsante di origimagic C4, in promozione sull’e-commerce. Molto economico, è premiato dalle recensioni dei clienti con un voto superiore a 4/5.
origimagic C4 Mini PC,con Ryzen 5 3550H Processor(fino a 3,7GHz) Light Gaming PC,8GB RAM,256GB SSD,Supporto Triple Display,USB3.2/Doppia RJ45 LAN/Wi-Fi5/BT 5.0,Mini Desktop per Ufficio Domestico
229,00€
Infine, un modello barebone: MSI Cubi, in offerta. Integra al suo interno il processore Intel N200 e può gestire fino a tre monitor 4K in contemporanea.
MSI Cubi N ADL-001BEU Mini PC Barebone – CPU Intel N200, Ultra 4K HD, 3200MHz SO-DIMMs, M.2 SSD, 2.5 HDD, USB 3.2 Gen 2, Tipo-A/Tipo-C (DP Alt), HDMI 2.1 e DP 1.4 – Montaggio Vesa, Bluetooth 5.1, WIFI
234,60€249,99€-6%
L’evento di Amazon dedicato alla Settimana del Black Friday andrà avanti fino all’appuntamento con il Cyber Monday dell’1 dicembre. È aperto a tutti, anche a chi non ha un abbonamento Prime. Scopri di più nella sezione dedicata.