 Black Friday Amazon 2025: i migliori Mini PC in offerta
Una selezione dei Mini PC in sconto su Amazon per la Settimana del Black Friday: risparmia e metti sulla scrivania quello giusto per te.
PC Hardware Desktop
Ci siamo, è iniziata la Settimana del Black Friday su Amazon: qui è dove segnaliamo i migliori Mini PC in offerta per l’evento. È l’occasione giusta per scegliere quello da mettere sulla scrivania. La nostra selezione spazia tra diversi marchi, proponendo computer compatti con design, caratteristiche e specifiche diverse, adatte a lavoro, studio, navigazione e intrattenimento.

Mini PC in offerta nella Settimana del Black Friday

Partiamo con il modello ACEMAGIC Kron Mini K1, oggi in forte sconto rispetto al listino ufficiale. Integra il processore AMD Ryzen 5 7430U, ben 32 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB per lo storage. C’è anche la connettività Wi-Fi 6.

Design estremamente compatto per MeLE Quieter4C, protagonista di un’offerta dedicata. Ha in dotazione il processore Intel N150 e il sistema operativo Windows 11 Pro. Il case è senza ventola.

NiPoGi Essenx E1 supporta il collegamento a due monitor in contemporanea con risoluzione massima 4K. È in promozione per la Settimana del Black Friday su Amazon. Lo puoi portare ovunque e collegare a qualsiasi schermo o televisore.

Proponiamo ora un ricondizionato: HP EliteDesk Mini con processore Intel Core i5, 16 GB di RAM, SSD da 256 GB, Windows 11 Pro e LibreOffice preinstallato. È in offerta con garanzia di un anno.

Tra i punti di forza di BMAX B4, in forte sconto per l’occasione, ci sono il basso assorbimento energetico e la possibilità di montarlo dietro al monitor con un supporto VESA. Anche in questo caso c’è il sistema operativo W11.

Stesso marchio, ma comparto hardware evoluto per BMAX B6 Pro, in offerta per l’evento di Amazon. Può contare sul processore Intel Core i3, 12 GB di RAM e SSD da 512 GB.

L’unità Ryzen 5 3550H è il cuore pulsante di origimagic C4, in promozione sull’e-commerce. Molto economico, è premiato dalle recensioni dei clienti con un voto superiore a 4/5.

Infine, un modello barebone: MSI Cubi, in offerta. Integra al suo interno il processore Intel N200 e può gestire fino a tre monitor 4K in contemporanea.

L’evento di Amazon dedicato alla Settimana del Black Friday andrà avanti fino all’appuntamento con il Cyber Monday dell’1 dicembre. È aperto a tutti, anche a chi non ha un abbonamento Prime. Scopri di più nella sezione dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Davide Tommasi
20 nov 2025
