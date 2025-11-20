Black Friday Amazon 2025: i migliori notebook in offerta

Ci sono anche tanti notebook in offerta nella Settimana del Black Friday su Amazon. Abbiamo sfogliato il catalogo dell’e-commerce alla ricerca degli affari migliori: qui è dove proponiamo i modelli più interessanti. Per la nostra selezione abbiamo cercato di spaziare tra i marchi più noti del settore.
Laptop in offerta per la Settimana del Black Friday
Partiamo con il brand leader del mercato PC e con il suo Lenovo IdeaPad Slim 3 proposto in forte sconto. Basato sul sistema operativo Windows 11, assicura prestazioni elevate in un case sottile con processore Intel Core i7 di tredicesima generazione, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB.
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920×1080), Intel Core i7-13620H, RAM 16GB, 1TB SSD, Grafica Intel Integrata, WiFi 6, Tastiera itaiana, Windows 11 Home – Arctic Grey
599,00€829,00€-28%
Con il suo display da 16 pollici perfetto per la scrivania, ASUS Vivobook V16 può contare su un pannello da 144 Hz e sulla scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050. In questo momento è protagonista di un’ottima offerta.
Asus Vivobook V16 V3607VU#B0DPG49L6M, Notebook con Monitor da 16″ Anti-glare, 144Hz, Intel Core 7 240H, RAM 16GB, 512GB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4050, Win 11 Home, Nero
749,00€1.069,00€-30%
Come suggerisce il nome, LG gram AI (modello 16Z90TL) integra il supporto nativo all’intelligenza artificiale. In promozione, vanta anche un design ultraleggero e batteria con autonomia elevata.
LG gram AI 16Z90TL Copilot+ PC, Notebook 16″ 2.5K, Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 256V, 16GB RAM, 512GB SSD, AI PC, Ultraleggero solo 1.2 kg, Batteria 77Wh, Windows 11 Home, Tastiera italiana, Nero
879,99€1.299,00€-27%
Perfetto per casa, ufficio e mobilità, Dell Inspiron 15 è in offerta per l’occasione. Integra la connettività Wi-Fi 6 e il display con superficie antiriflesso.
Dell s Laptop 15.6 FHD Display, Intel Core i5-1334U, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB SSD, Intel UHD Graphics, Windows 11 Home – Black
428,99€579,00€-26%
Il modello Microsoft Surface Pro con Snapdragon X Elite e alimentatore incluso è in sconto per chi vuole un dispositivo estremamente portatile. Fa parte della famiglia Copilot+ PC.
Microsoft Surface Pro (alimentatore incluso) | Copilot+ PC | 13” OLED Touchscreen | Snapdragon® X Elite | 16GB RAM | 256GB SSD |Ultimo modello 11esima edizione | Nero | Esclusività Amazon
959,99€1.319,00€-27%
Proseguiamo con Acer Aspire 3 15 che integra il processore AMD Ryzen 7 5700U e un’unità SSD da 1 TB per non rimanere mai a corto di spazio. È in offerta per l’evento di Amazon.
acer Aspire 3 15 A315-44P-R1EP PC Portatile, Notebook, Processore AMD Ryzen 7 5700U, RAM 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD LCD, Scheda Grafica AMD Radeon, Windows 11 Home, Silver
499,00€529,00€-6%
Display da 14 pollici e design convertibile per HP OmniBook Ultra Flip x360, al centro di una promozione che farà gola a molti. La risoluzione 3K del pannello, il supporto al touch e all’AI sono alcuni dei punti di forza, senza dimenticare il cuore pulsante di ultima generazione.
HP OmniBook Ultra Flip x360 14-fh0001sl, Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7-256V, Intel Evo Edition, AI, RAM 16GB, SSD 1TB, Display Touch 14” OLED 3K 400 Nits, 120Hz, Poly Studio Cam TNR, Windows 11, Blu
1.099,99€1.299,99€-15%
L’evento Amazon dedicato alla Settimana del Black Friday rimarrà attivo fino al Cyber Monday dell’1 dicembre. Non serve Prime per partecipare: trovi tutte le informazioni sull’e-commerce.