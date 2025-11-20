 Black Friday Amazon 2025: i migliori notebook in offerta
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Black Friday Amazon 2025: i migliori notebook in offerta

Lenovo, ASUS, LG, Dell, Microsoft, Acer e HP: ecco i migliori notebook in offerta da oggi su Amazon per la Settimana del Black Friday.
Black Friday Amazon 2025: i migliori notebook in offerta
Tecnologia Laptop
Lenovo, ASUS, LG, Dell, Microsoft, Acer e HP: ecco i migliori notebook in offerta da oggi su Amazon per la Settimana del Black Friday.

Ci sono anche tanti notebook in offerta nella Settimana del Black Friday su Amazon. Abbiamo sfogliato il catalogo dell’e-commerce alla ricerca degli affari migliori: qui è dove proponiamo i modelli più interessanti. Per la nostra selezione abbiamo cercato di spaziare tra i marchi più noti del settore.

Sfoglia le offerte del Black Friday

Laptop in offerta per la Settimana del Black Friday

Partiamo con il brand leader del mercato PC e con il suo Lenovo IdeaPad Slim 3 proposto in forte sconto. Basato sul sistema operativo Windows 11, assicura prestazioni elevate in un case sottile con processore Intel Core i7 di tredicesima generazione, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB.

BlackFriday
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel Core i7-13620H, RAM 16GB, 1TB SSD, Grafica Intel Integrata, WiFi 6, Tastiera itaiana, Windows 11 Home - Arctic Grey

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920×1080), Intel Core i7-13620H, RAM 16GB, 1TB SSD, Grafica Intel Integrata, WiFi 6, Tastiera itaiana, Windows 11 Home – Arctic Grey

BlackFriday

599,00829,00€-28%

Vedi l’offerta

Con il suo display da 16 pollici perfetto per la scrivania, ASUS Vivobook V16 può contare su un pannello da 144 Hz e sulla scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050. In questo momento è protagonista di un’ottima offerta.

BlackFriday
Asus Vivobook V16 V3607VU#B0DPG49L6M, Notebook con Monitor da 16

Asus Vivobook V16 V3607VU#B0DPG49L6M, Notebook con Monitor da 16″ Anti-glare, 144Hz, Intel Core 7 240H, RAM 16GB, 512GB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4050, Win 11 Home, Nero

BlackFriday

749,001.069,00€-30%

Vedi l’offerta

Come suggerisce il nome, LG gram AI (modello 16Z90TL) integra il supporto nativo all’intelligenza artificiale. In promozione, vanta anche un design ultraleggero e batteria con autonomia elevata.

BlackFriday
LG gram AI 16Z90TL Copilot+ PC, Notebook 16

LG gram AI 16Z90TL Copilot+ PC, Notebook 16″ 2.5K, Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 256V, 16GB RAM, 512GB SSD, AI PC, Ultraleggero solo 1.2 kg, Batteria 77Wh, Windows 11 Home, Tastiera italiana, Nero

BlackFriday

879,991.299,00€-27%

Vedi l’offerta

Perfetto per casa, ufficio e mobilità, Dell Inspiron 15 è in offerta per l’occasione. Integra la connettività Wi-Fi 6 e il display con superficie antiriflesso.

BlackFriday
Dell s Laptop 15.6 FHD Display, Intel Core i5-1334U, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB SSD, Intel UHD Graphics, Windows 11 Home - Black

Dell s Laptop 15.6 FHD Display, Intel Core i5-1334U, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB SSD, Intel UHD Graphics, Windows 11 Home – Black

BlackFriday

428,99579,00€-26%

Vedi l’offerta

Il modello Microsoft Surface Pro con Snapdragon X Elite e alimentatore incluso è in sconto per chi vuole un dispositivo estremamente portatile. Fa parte della famiglia Copilot+ PC.

BlackFriday
Microsoft Surface Pro (alimentatore incluso) | Copilot+ PC | 13” OLED Touchscreen | Snapdragon® X Elite | 16GB RAM | 256GB SSD |Ultimo modello 11esima edizione | Nero | Esclusività Amazon

Microsoft Surface Pro (alimentatore incluso) | Copilot+ PC | 13” OLED Touchscreen | Snapdragon® X Elite | 16GB RAM | 256GB SSD |Ultimo modello 11esima edizione | Nero | Esclusività Amazon

BlackFriday

959,991.319,00€-27%

Vedi l’offerta

Proseguiamo con Acer Aspire 3 15 che integra il processore AMD Ryzen 7 5700U e un’unità SSD da 1 TB per non rimanere mai a corto di spazio. È in offerta per l’evento di Amazon.

BlackFriday
acer Aspire 3 15 A315-44P-R1EP PC Portatile, Notebook, Processore AMD Ryzen 7 5700U, RAM 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6

acer Aspire 3 15 A315-44P-R1EP PC Portatile, Notebook, Processore AMD Ryzen 7 5700U, RAM 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD LCD, Scheda Grafica AMD Radeon, Windows 11 Home, Silver

BlackFriday

499,00529,00€-6%

Vedi l’offerta

Display da 14 pollici e design convertibile per HP OmniBook Ultra Flip x360, al centro di una promozione che farà gola a molti. La risoluzione 3K del pannello, il supporto al touch e all’AI sono alcuni dei punti di forza, senza dimenticare il cuore pulsante di ultima generazione.

BlackFriday
HP OmniBook Ultra Flip x360 14-fh0001sl, Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7-256V, Intel Evo Edition, AI, RAM 16GB, SSD 1TB, Display Touch 14” OLED 3K 400 Nits, 120Hz, Poly Studio Cam TNR, Windows 11, Blu

HP OmniBook Ultra Flip x360 14-fh0001sl, Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7-256V, Intel Evo Edition, AI, RAM 16GB, SSD 1TB, Display Touch 14” OLED 3K 400 Nits, 120Hz, Poly Studio Cam TNR, Windows 11, Blu

BlackFriday

1.099,991.299,99€-15%

Vedi l’offerta

Sfoglia le offerte del Black Friday

L’evento Amazon dedicato alla Settimana del Black Friday rimarrà attivo fino al Cyber Monday dell’1 dicembre. Non serve Prime per partecipare: trovi tutte le informazioni sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

7 Laptop IMPERDIBILI su Amazon per il Black Friday Anticipato

7 Laptop IMPERDIBILI su Amazon per il Black Friday Anticipato
Apple MacBook Air M4 13

Apple MacBook Air M4 13" in REGALO a soli 900€ su Amazon
LG gram AI 17

LG gram AI 17" con Intel Core Ultra 7 crolla di 600€: notebook da 1,4 kg con batteria GIGANTE
Galaxy Book4 Edge 14

Galaxy Book4 Edge 14" crolla di prezzo: -52% sul portatile AI con Snapdragon X Elite
7 Laptop IMPERDIBILI su Amazon per il Black Friday Anticipato

7 Laptop IMPERDIBILI su Amazon per il Black Friday Anticipato
Apple MacBook Air M4 13

Apple MacBook Air M4 13" in REGALO a soli 900€ su Amazon
LG gram AI 17

LG gram AI 17" con Intel Core Ultra 7 crolla di 600€: notebook da 1,4 kg con batteria GIGANTE
Galaxy Book4 Edge 14

Galaxy Book4 Edge 14" crolla di prezzo: -52% sul portatile AI con Snapdragon X Elite
Davide Tommasi
Pubblicato il
20 nov 2025
Link copiato negli appunti