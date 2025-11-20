 Black Friday Amazon 2025: tutti i prodotti Apple scontati
Black Friday Amazon 2025: tutti i prodotti Apple scontati

Il Black Friday Amazon 2025 è l'occasione perfetta per acquistare tutti i prodotti Apple scontati a prezzi imperdibili: approfittane subito.
Black Friday Amazon 2025: tutti i prodotti Apple scontati
Il Black Friday Amazon 2025 è l'occasione perfetta per acquistare tutti i prodotti Apple scontati a prezzi imperdibili: approfittane subito.

Quale migliore momento se non il Black Friday Amazon 2025 per acquistare tutti i prodotti Apple scontati a prezzi imperdibili. Fai l’affare oggi stesso, prima di tutti e aggiudicati la qualità top di gamma spendendo meno di tutto. Devi essere veloce perché solitamente questo genere di offerte terminano in pochissimo tempo.

Apple Watch SE 2ª gen. GPS 40 mm a soli 199 euro!

{title}

BlackFriday
Apple Watch SE (2ª gen.) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio Galassia e Cinturino Sport Galassia - S/M. Tracker per il fitness e il sonno, app Battito, Rilevamento incidenti, display Retina

Apple Watch SE (2ª gen.) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio Galassia e Cinturino Sport Galassia – S/M. Tracker per il fitness e il sonno, app Battito, Rilevamento incidenti, display Retina

BlackFriday

199,00219,00€-9%

Vedi l’offerta

Apple Pencil Pro a soli 119 euro!

{title}

BlackFriday
Apple Pencil Pro: strumenti evoluti, precisione al pixel, sensibilità all’inclinazione e alla pressione, e una latenza bassissima all’avanguardia nel settore, per scrivere, disegnare e dipingere

Apple Pencil Pro: strumenti evoluti, precisione al pixel, sensibilità all’inclinazione e alla pressione, e una latenza bassissima all’avanguardia nel settore, per scrivere, disegnare e dipingere

BlackFriday

119,00149,00€-20%

Vedi l’offerta

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49 mm Sportwatch con robusta cassa in titanio Nero e Trail Loop Neroa soli 749 euro!

{title}

BlackFriday
Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49 mm Sportwatch con robusta cassa in titanio Nero e Trail Loop Nero - S/M. Fitness tracker, GPS di precisione, tanta autonomia, luminoso display Retina

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49 mm Sportwatch con robusta cassa in titanio Nero e Trail Loop Nero – S/M. Fitness tracker, GPS di precisione, tanta autonomia, luminoso display Retina

BlackFriday

749,00799,00€-6%

Vedi l’offerta

Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 46 mm a soli 499 euro!

{title}

BlackFriday
Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 46 mm Smartwatch con cassa in alluminio e cinturino Sport Loop Rosa fard - S/M. Fitness tracker, app ECG, display Retina always-on, Carbon Neutral

Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 46 mm Smartwatch con cassa in alluminio e cinturino Sport Loop Rosa fard – S/M. Fitness tracker, app ECG, display Retina always-on, Carbon Neutral

BlackFriday

498,90549,00€-9%

Vedi l’offerta

Apple iPad Air 11” con chip M3 a soli 759 euro!

{title}

BlackFriday
Apple iPad Air 11'' con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E + reti cellulari 5G, Touch ID, un giorno intero di batteria — Galassia

Apple iPad Air 11” con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E + reti cellulari 5G, Touch ID, un giorno intero di batteria — Galassia

BlackFriday

839,00879,00€-5%

Vedi l’offerta

Apple Smart Cover iPad mini a soli 18,05 euro!

{title}

BlackFriday
Apple Smart Cover (iPad mini) - Bianco

Apple Smart Cover (iPad mini) – Bianco

BlackFriday

18,0536,89€-51%

Vedi l’offerta

Apple iPad Air 11” chip M3 Apple Intelligence 1 TB  Wi-Fi 6E e reti cellulari 5G a soli 1.389 euro!

{title}

BlackFriday
Apple iPad Air 11'' con chip M3: Apple Intelligence, 1 TB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E + reti cellulari 5G, Touch ID, un giorno intero di batteria — Galassia

Apple iPad Air 11” con chip M3: Apple Intelligence, 1 TB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E + reti cellulari 5G, Touch ID, un giorno intero di batteria — Galassia

BlackFriday

1.469,001.519,00€-3%

Vedi l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Ti potrebbe interessare

Black Friday Amazon 2025: i monitor da acquistare in sconto

Black Friday Amazon 2025: i migliori notebook in offerta

Black Friday Amazon 2025: le 15 migliori Smart TV in offerta

Smartphone da comprare al Black Friday Amazon 2025

Black Friday Amazon 2025: i monitor da acquistare in sconto

Black Friday Amazon 2025: i migliori notebook in offerta

Black Friday Amazon 2025: le 15 migliori Smart TV in offerta

Smartphone da comprare al Black Friday Amazon 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
20 nov 2025
