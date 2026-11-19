C’è spazio anche per le offerte sui dispositivi Apple nella Settimana del Black Friday che ha appena preso il via su Amazon. Abbiamo sfogliato il catalogo dell’e-commerce alla ricerca degli affari migliori per chi vuole allungare le mani su un prodotto della mela morsicata, risparmiando: eccoli qui.

I migliori sconti di Apple per il Black Friday

Partiamo da una promozione da indossare, quella che vede protagonista Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular nella versione con cassa da 49 mm in titanio naturale e con cinturino Trail Loop. È al suo prezzo minimo storico.

Si può risparmiare anche mettendo sulla scrivania un iMac con chip M4. Lo sconto di oggi è per l’edizione con CPU 10.core, GPU 10-core e Display Retina da 24 pollici.

L’offerta dedicata alle AirPods Max strizza l’occhio a chi cerca cuffie wireless over-ear top di gamma. Hanno la cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza e audio spaziale personalizzato.

Proseguiamo con due periferiche: prima la promozione sulla Magic Keyboard (versione con Touch ID), la tastiera ufficiale della mela morsicata.

Poi, c’è anche lo sconto interessante sul Magic Trackpad. Chi ha avuto modo di provarlo non l’ha più abbandonato.

Non è necessario aspettare il giorno esatto del Black Friday per iniziare a risparmiare. Le promozioni di Amazon sono già partite, con un evento che coinvolge migliaia di articoli in praticamente ogni categoria dell’e-commerce. Ci sarà tempo fino al 30 novembre per approfittarne, senza alcun abbonamento richiesto.