C’è spazio anche per le offerte sui dispositivi Apple nella Settimana del Black Friday che ha appena preso il via su Amazon. Abbiamo sfogliato il catalogo dell’e-commerce alla ricerca degli affari migliori per chi vuole allungare le mani su un prodotto della mela morsicata, risparmiando: eccoli qui.
I migliori sconti di Apple per il Black Friday
Partiamo da una promozione da indossare, quella che vede protagonista Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular nella versione con cassa da 49 mm in titanio naturale e con cinturino Trail Loop. È al suo prezzo minimo storico.
Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular, Cassa 49 mm in titanio naturale con Trail Loop blu/blu acceso – M/L
699,00€809,00€-14%
Si può risparmiare anche mettendo sulla scrivania un iMac con chip M4. Lo sconto di oggi è per l’edizione con CPU 10.core, GPU 10-core e Display Retina da 24 pollici.
Apple iMac Computer desktop all-in-one: Chip M4, CPU 10-core e GPU 10-core: display Retina 24”, 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, con accessori. Per iPhone/iPad; Azzurro
1.789,00€1.909,00€-6%
L’offerta dedicata alle AirPods Max strizza l’occhio a chi cerca cuffie wireless over-ear top di gamma. Hanno la cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza e audio spaziale personalizzato.
Apple AirPods Max Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore di livello pro, Modalità Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Ricarica USB-C, Cuffie Bluetooth per iPhone, Mezzanotte
419,00€579,00€-28%
Proseguiamo con due periferiche: prima la promozione sulla Magic Keyboard (versione con Touch ID), la tastiera ufficiale della mela morsicata.
Apple Magic Keyboard per iPad Pro 13” (M4), comodissima per scrivere e con trackpad integrato, tasti funzione, Italiano — Nero
335,00€399,00€-16%
Poi, c’è anche lo sconto interessante sul Magic Trackpad. Chi ha avuto modo di provarlo non l’ha più abbandonato.
Non è necessario aspettare il giorno esatto del Black Friday per iniziare a risparmiare. Le promozioni di Amazon sono già partite, con un evento che coinvolge migliaia di articoli in praticamente ogni categoria dell’e-commerce. Ci sarà tempo fino al 30 novembre per approfittarne, senza alcun abbonamento richiesto.