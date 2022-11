Black Friday Amazon: Apple Watch SE da acquistare SUBITO

Eccezionale offerta imperdibile quella che vede come protagonista l’indiscusso Apple Watch SE GPS + Cellular. Ma devi sbrigarti perché potrebbe terminare in un attimo. Acquistalo adesso a soli 329 euro, invece di 389 euro. Si tratta di una promozione fantastica firmata Amazon per avere lo smartwatch giusto completo di tutto. Puoi anche pagarlo in 5 rate a soli 65,80 euro al mese.

La versione disponibile è con la cassa in alluminio color argento da 44 mm e il cinturino Sport Loop Deep Navy. Un colore davvero cool e una comodità senza paragoni. Indossalo subito e non vorrai più separartene. Tra l’altro, puoi anche lasciare il tuo iPhone a casa perché è Cellular, quindi con una eSIM potrai chiamare, messaggiare e altro in modo indipendente.

Apple Watch SE da URLO: non puoi lasciarti scappare questa offerta

Corri subito su Amazon e approfitta di questa super offerta dedicata al Black Friday. Non perdere tempo perché devi per forza acquistare l’ottimo Apple Watch SE a soli 329 euro. Mettilo al polso e inizia a vivere una vita attiva, sana e sicura. Sarà il tuo personal trainer perfetto misurando i movimenti ogni giorno e registrando con precisione tutti i tuoi allenamenti.

I suoi potenti sensori controllano anche la frequenza cardiaca, rilevano un’emergenza in caso di bisogno avviando una chiamata SOS e monitorano il tuo sonno. Tutto ben visibile dall’ampio display Retina che fornisce ancora più informazioni e app da tenere sempre sott’occhio. Mettilo nel carrello a soli 329 euro, puoi anche pagarlo a rate tasso zero con Cofidis al check out.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.