Black Friday Amazon: tutti i decoder per il digitale terrestre in offerta

Con il Black Friday di Amazon si possono fare affari interessanti non solo sui prodotti tanto desiderati, ma anche su quelli utili. Ce ne sono alcuni che vorremmo evitare di comprare, di contro sono necessari. Come i decoder per il nuovo digitale terrestre ormai prossimo al definitivo switch off. Ecco tutti i modelli in offerta disponibili e imperdibili.

Prima bomba per prezzo e qualità, il Decoder Leelbox Invisibile a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro. Si tratta di un modello furbo perché si installa dietro il televisore e rimane lontano dalla vista. Potente e semplice da utilizzare, è un’ottima soluzione per chi cerca un prodotto intuitivo e prestante. Inoltre, è dotato sia di una porta SCART che HDMI.

Seconda bomba per prezzo e qualità, il Decoder Leelbox H.256 a soli 19,99 euro, invece di 32,99 euro. Stessa qualità del modello precedente, ma nel formato box da collocare sotto il televisore o a fianco. Anche lui ha il telecomando universale 2 in 1 e supporta le prese HDMI e SCART. Inoltre, il potente sintonizzatore TV garantisce una ricezione del segnale ottimale.

Terza bomba per prezzo e qualità, il Decoder Edision Picco T265 a soli 19,90 euro, invece di 27,90 euro. Un marchio storico per quanto riguarda i decoder digitale terrestre. Affidarsi a questo apparecchio significa mettersi in buone mani. Con il supporto USB puoi trasformarlo un media player o connetterlo a internet tramite USB WiFi.

Decoder digitale terrestre: il meglio è in offerta su Amazon

Proseguiamo la rassegna dei decoder digitale terrestre a prezzi decisamente convenienti che trovi su Amazon grazie al Black Friday. Si tratta di occasioni davvero uniche che garantiscono un ottimo risparmio nonostante siano terminati i Bonus TV.

Sicuramente da non perdere il Decoder DVB-T2 Nokia Terrestrial Receiver 6000 a soli 23 euro, invece di 39,90 euro. Per la qualità che offre questo dispositivo il prezzo è sinceramente regalato. Ottima qualità video e audio e una potenza senza pari in quanto a ricezione di segnale per i canali TV.

Tornando agli apparecchi discreti e invisibili dobbiamo segnalarti il Decoder Leelbox Mini Stick a soli 21,99 euro, invece di 38,99 euro. Supporto Dolby Audio e Multimedia USB/PVR, telecomando universale e tecnologia potente fanno di questo dispositivo un ottimo acquisto.

Concludiamo con il Decoder DVB-T2 Android TV Diprogress a soli 96,03 euro, invece di 107,99 euro. Rispetto a tutti i modelli precedenti, questo include anche Android TV. Quindi è praticamente completo. Con un solo dispositivo accedi al nuovo digitale terrestre e a tutte le piattaforma di streaming live e on demand.

