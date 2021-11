Black Friday Amazon: i migliori computer portatili da acquistare

Se stai cercando un nuovo laptop, il Black Friday è l’occasione giusta per portare a casa un PC di gran livello, a prezzo super scontato. Per questa ragione abbiamo deciso di raccogliere quelli che, a nostro avviso, sono i migliori computer portatili dell’evento su Amazon. Si tratta di computer che soddisfano ogni esigenza, anche di budget, consentendo a chiunque di acquistare un buon portatile. Tutti i modelli sono acquistabili con Carta del Docente, che in alcuni casi riesce a coprire l’intero importo. Un’occasione da cogliere al volo quindi, che consente di unire i vantaggi del Black Friday a quelli della Carta con un unico acquisto. Ma bando alle ciance e andiamo a vedere subito quali sono.

HP PC 14s

La proposta di HP è una delle più economiche del mercato, rivolgendosi a chi desidera un buon computer spendendo il meno possibile. L’HP PC 14s offre un design tutto sommato sottile, con un display da 14 pollici e webcam integrata. Il computer è mosso da un processore Intel Celeron N4020 quad-core accompagnato da 4GB di memoria RAM e un SSD da 128GB. Buona la tastiera con layout completo e in italiano, così come la connettività che offre davvero tutto inclusa una porta USB Type-C. Si tratta di una soluzione perfetta per il lavoro d’ufficio, lo studio o l’intrattenimento. Il processore concede una buona fluidità al sistema, gestendo egregiamente il pacchetto Office ed è un perfetto alleato per lo streaming su Netflix, Prime Video o Disney+. Ottima la batteria in grado di offrire fino ad 8 ore di autonomia. Molto interessante il sistema audio offerto da Bang&Olufsen che propone un’esperienza sonora davvero eccezionale per questa fascia di prezzo. Una soluzione entry-level ideale per chi non ha grandi necessità dal punto di vista prestazionale, ma desidera un computer veloce da avere sempre con sé. Grazie ad uno sconto del 23%, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 269,99 euro per un risparmio di 80 euro sul prezzo di listino, uno dei migliori computer portatili entry-level.

Acer Swift 3 SF314

Con l’Acer Swift 3 SF314 iniziamo subito ad entrare nel mondo delle prestazioni elevate. Anche in questo caso il formato è compatto grazie al display da 14 pollici, stavolta però Full HD IPS con un corpo realizzato completamente in metallo. Ad alimentare il computer ci pensa un processore AMD Ryzen 5 5500U da ben 6 core e 12 thread, affiancato dalla GPU Radeon Vega 7 dalle ottime prestazioni anche in gaming. La CPU è supportata da 8GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da ben 512GB. Decisamente confortevole la tastiera, con layout completo in italiano, che non rinuncia neanche al lettore di impronte digitali per l’accesso al sistema. Il PC, inoltre, viene fornito con Windows 11 preinstallato, ultimissima versione del sistema operativo Microsoft. La connettività è completa con addirittura il Wi-Fi 6 per una velocità di trasferimento incredibile anche in wireless. Si tratta di un computer adatto praticamente a qualsiasi attività, con prestazioni eccellenti e una dotazione mai vista su un laptop in questa fascia di prezzo. Grazie allo sconto del 29% il PC può essere acquistato a soli 499 euro su Amazon con uno sconto di ben 200 euro sul prezzo di listino. Senza dubbio il best buy di questo Black Friday, uno dei migliori computer portatili per il rapporto qualità/prezzo irraggiungibile.

HP Pavilion 14

Se desideri un’alternativa, ma con CPU Intel, all’Acer sopracitato sicuramente l’HP Pavilion 14 è la soluzione ideale. Anche in questo caso il display è da 14 pollici Full HD IPS con webcam e doppio microfono per la cancellazione del rumore. Anche qui il corpo è realizzato completamente in metallo con un touchpad decisamente generoso e comodo per la gestione precisa del cursore. La tastiera è completa con layout italiano e non manca il lettore di impronte digitali. In questo caso ad alimentare il PC ci pensa un processore Intel Core i5-1135G7 quad-core affiancato da una GPU Intel Iris Xe. Il vantaggio della CPU Intel è senza dubbio il consumo energetico ridotto davvero ai minimi termini. Il TDP configurabile consente, infatti, di ottenere un’autonomia adeguata alle proprie esigenze, senza rinunciare alle ottime prestazioni che da anni caratterizzano la famiglia dei Core. La memoria RAM ammonta a 8GB accompagnata anche in questo caso da un SSD da 512GB. Ottimo come sempre il sistema audio di Bang&Olufsen che garantisce un’esperienza superiore rispetto ai laptop tradizionali. Il sistema operativo è Windows 10, ma non manca la possibilità di installare gratuitamente il nuovo Windows 11 non appena l’upgrade sarà rilasciato. Un’alternativa perfetta alla soluzione Ryzen con il vantaggio di una maggiore autonomia, ideale per chi lavora spesso in mobilità e desidera avere quante più ore a disposizione sulla propria macchina. Grazie ad uno sconto del 20%, il Pavilion 14 può essere acquistato su Amazon a soli 599,99 euro per un risparmio di ben 150 euro sul prezzo di listino.

MSI Modern 14

L’MSI Modern 14 ci lancia direttamente nel settore professionale con un computer ad elevate prestazioni. Come per i modelli precedenti, troviamo un design compatto con un display da 14 pollici Full HD IPS, con webcam e doppio microfono, alloggiati in un corpo completamente in alluminio. La tastiera è completa con layout rigorosamente italiano e, soprattutto, retroilluminata con luminosità regolabile su più livelli. A muovere il computer ci pensa un processore Intel Core i7-1165g7, che propone gli stessi vantaggi in termini di consumo del precedente, ma in questo caso con una frequenza nettamente più elevata. Ad affiancare il processore ci sono 8GB di memoria RAM, espandibile fino a 64GB grazie ad una configurazione dual channel e un SSD NVMe da ben 512GB. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10, naturalmente aggiornabile senza costi a Windows 11 non appena verrà rilasciato l’upgrade da Microsoft. Non manca la connettività Wi-Fi 6 oltre ed una buona dotazione di porte che garantisco alla soluzione di MSI una grande versatilità e flessibilità. Grazie ad uno sconto del 16%, l’MSI Modern 14 è disponibile su Amazon a soli 799 euro per un risparmio anche in questo caso di 150 euro sul prezzo di listino.

LG Gram 16Z90P

La gamma di computer Gram di LG è stata senza dubbio una rivelazione sotto ogni punto di vista: qualità costruttiva, dotazione hardware, feature. Si tratta di computer rivolti ai professionisti che non accettano compromessi, e pretendono il massimo dal loro portatile. L’LG Gram 16Z90P incarna alla perfezione la filosofia di un top di gamma. Lo chassis è realizzato in lega di magnesio che garantisce una leggerezza e robustezza impareggiabili, certificate MLT-STD 80. Il display è da 16 pollici con una risoluzione QHD di ben 2560×1600 con rapporto 16:10, nettamente superiore al tradizionale Full HD con area di visualizzazione più ampia. Naturalmente parliamo di un monitor IPS con cornici ultrasottili che non rinunciano alla webcam nel bordo superiore. La tastiera, retroilluminata, offre un layout italiano completo, con tastierino numerico e sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione. Il PC sfrutta un processore Intel Core i7-1165G7 affiancato da 16GB di memoria RAM e un SSD NVMe da 512GB. Il PC fa parte della nuova piattaforma Intel EVO, una gamma di computer professionali che devono rispettare dei rigidissimi standard prestazionali, come un’autonomia minima di ben 9 ore. La soluzione di LG va ben oltre garantendo una mostruosa durata che raggiunge le 16,5 ore.

Definire la connettività completa non rende l’idea di quanto riesca ad offrire il nuovo LG Gram. Per la connessione wireless si affida naturalmente al nuovo Wi-Fi 6, e non mancano due porte USB Type-A ed un lettore di schede. Sul lato sinistro troviamo non una, ma ben 2 porte Thunderbolt 4 che consentono di gestire fino a 2 monitor con una risoluzione massima di 8K. Insomma, si tratta di un computer rivolto a chi desidera davvero il massimo consentito da un laptop, con prestazioni eccezionali in un formato ultracompatto. Senza dubbio uno dei PC migliori di questo 2021 che propone un’innovazione e potenzialità ai vertici del settore. Con uno sconto di ben 500 euro su Amazon, a soli 1299 euro è semplicemente uno dei migliori computer portatili che tu possa acquistare, c’è ben poco da aggiungere.