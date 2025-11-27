Black Friday Amazon: NiPoGi lancia tre offerte bomba sui mini PC

Il Black Friday di Amazon continua a portare occasioni che vale davvero la pena considerare, soprattutto per chi sta pensando di aggiornare il proprio setup con un mini PC affidabile, silenzioso e capace di gestire senza problemi lavoro, streaming e multitasking. Anche questa volta NiPoGi arriva con tre modelli molto diversi tra loro ma accomunati da una cosa: il prezzo ribassato in modo consistente grazie ai codici sconto attivi per diverse settimane. Una serie di promo perfetta per chi vuole qualità senza fare compromessi sul budget.

NiPoGi Hyper H2 Mini PC

Il primo modello in offerta è il NiPoGi H2, una macchina che punta tutto sulla potenza con il processore Ιntel Core i7-13620H, affiancato da una configurazione 16+16 GB di RAM e un SSD da 1TB che garantisce velocità in ogni operazione, dai software più pesanti alla gestione di tante finestre aperte insieme. Il prezzo originale era di 899 €, ma scende a 491 €, un taglio del 45% attivabile tramite il codice OETMF9TZ, valido fino al 28 dicembre. È la classica soluzione pensata per chi cerca prestazioni elevate in un formato compatto senza rinunciare a nulla.

NiPoGi AM06PRO Mini PC

Il secondo protagonista è il NiPoGi AM06 Pro, un mini PC equilibrato che monta il processore Ryzen 7 5825U con 16+16 GB di RAM e un SSD da 512 GB, una combinazione che lo rende perfetto per l’uso quotidiano, il lavoro d’ufficio, la navigazione web e l’intrattenimento domestico. Il prezzo è di appena 329 €, grazie allo sconto del 27% attivabile fino al 28 dicembre, usando il codice JSA4TECW. È uno di quei modelli che piace per la sua affidabilità, ideale sia come postazione principale, sia come mini PC da affiancare alla TV.

NiPoGi E3B

Chiude la serie il NiPoGi E3B, la proposta più accessibile delle tre, ma comunque molto valida, con il processore Ryzen 5 7430U, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Si tratta di una configurazione perfetta per chi vuole un computer compatto per lo studio, per il lavoro leggero e le classiche attività quotidiane. Il prezzo originale era di 399 €, ma scende a 272 € grazie allo sconto del 32%, applicabile con il codice UIEZU3OP valido fino al 1 dicembre.

Queste sono soltanto tre delle infinite offerte disponibili online in questi giorni di Black Friday. Per scoprire tutte le più interessanti vi basterà visitare il nostro sito online.

In collaborazione con NiPoGi