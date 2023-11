Black Friday Amazon: i preferiti di oggi (21 novembre)

Amazon sta scaldando i motori in vista dell’appuntamento con il Black Friday, fissato per il 24 novembre: in questa settimana di offerte, molti ne stanno già approfittando per portarsi avanti in vista delle festività, risparmiando sui regali di Natale. Direttamente dall’e-commerce, ecco i prodotti preferiti di oggi, tra i quali trovano posto uno smartphone Samsung e cuffie Sennheiser.

I preferiti di oggi su Amazon per il Black Friday

Partiamo da una promozione che sta facendo la gioia degli appassionati di gaming: è quella che propone con uno sconto di 150 euro sul listino il bando con la console PS5 Standard Edition, il controller wireless DualSense e il gioco Final Fantasy XVI.

Già citato in apertura, sta andando forte anche il Samsung Galaxy A34 oggi in vendita con un’offerta al -38%. Un’ottima occasione per allungare le mani su uno smartphone Android che ha tutto.

C’è poi il doppio sconto sugli auricolari senza fili del marchio SupamanSonic, promossi da oltre 20.000 voti positivi su Amazon.

Perfetta per la smart home, l’asciugatrice intelligente di Candy in promozione è dotata di connettività Wi-Fi e Bluetooth.

Di nuovo in ambito gaming, ecco il notebook della linea Acer Nitro che l’e-commerce propone con uno sconto di 150 euro.

L’offerta a -53% rende le cuffie Sennheiser HD 450SE un vero affare: wireless, a meno di metà prezzo rispetto al listino e con la qualità tipica del marchio.

Chiudiamo la carrellata con un prodotto utile per l’inverno ormai alle porte: Levi’s Ben Touch Screen Gloves, guanti che permettono di utilizzare i display touchscreen indossandoli. Sono in promozione.

