Black Friday Amazon, sconti e buoni per 32€: ATTIVALI

Si avvicina a passo spedito l’appuntamento con la lunga Settimana del Black Friday su Amazon, che prenderà il via il 17 novembre e rimarrà attiva fino al Cyber Monday del 27 novembre. Qui è dove segnaliamo tre pagine dell’e-commerce (1, 2, 3) che permettono, a chi ne ha diritto, di ottenere credito e sconti per un valore complessivo che raggiunge i 32 euro, da utilizzare per lo shopping.

Amazon, arriva il Black Friday: sblocca gli sconti

Tutto ciò che bisogna fare per verificare l’eleggibilità alle promozioni è aprire i link riportati qui sotto. In ognuna delle pagine sarà possibile consultare informazioni e dettagli a proposito delle modalità per approfittarne.

10 euro con questo codice promozionale

La prima è quella che permette di ottenere un codice promozionale dal valore di 10 euro che potrà essere speso dal 17 al 27 novembre, su una spesa dall’importo di almeno 30 euro, durante la Settimana del Black Friday.

15 euro in credito con Amazon Photos

La seconda offre invece un credito dal valore di 15 euro se si effettua l’archiviazione delle proprie immagini sulla piattaforma Amazon Photos.

7 euro di sconto con un punto di ritiro

La terza e ultima, invece mette a disposizione uno sconto dal valore di 7 euro se si utilizza un punto di ritiro per ricevere i prodotti acquistati sull’e-commerce.

In anticipo rispetto all’inizio della Settimana dedicata al Black Friday, Amazon già mette a disposizione alcune ottime offerte. Tra queste, due Echo Pop a 34 euro (inserendo il codice ECHOPOP ) alla conferma dell’ordine, la console PS5 a 429 euro nella sua Standard Edition con il lettore per i giochi su disco e il notebook MSI Modern 15 a 499 euro con processore Intel Core i5 di dodicesima generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.