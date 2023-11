Black Friday: al via la Settimana di offerte su Amazon

Amazon ha scelto di chiamare l’evento al via il 17 novembre la Settimana del Black Friday, ma a conti fatti sarà una settimana lunga: andrà avanti fino all’appuntamento con il Cyber Monday del 27 novembre. Ecco qualche dritta utile per farsi trovare pronti e per approfittare delle migliori occasioni proposte sull’e-commerce.

Amazon dà il via alla Settimana del Black Friday

L’indirizzo da tenere d’occhio per l’elenco completo e sempre aggiornato delle offerte è amazon.it/blackfriday. Su queste pagine segnaleremo di volta in volta le più interessanti, con un’attenzione particolare ai prodotti dell’ambito tecnologico.

Per l’occasione, è possibile ottenere 15 euro di credito da spendere liberamente semplicemente caricando le proprie fotografie sul servizio Photos (scopri se ne hai diritto) e ricevere uno sconto di 7 euro selezionando un punto di ritiro per le consegne (verifica se sei eleggibile).

Ecco alcune delle migliori offerte già disponibili.

Due smart speaker Echo Pop a 34 euro (con il codice ECHOPOP );

); Ring Intercom a 47 euro;

smart display Echo Show 8 di seconda generazione a 84 euro.

Da tenere d’occhio anche il ritorno della PS5 a 429 euro. Segnaliamo inoltre che, in via eccezionale per il periodo delle festività, il periodo utile per effettuare un reso con rimborso completo è stato posticipato fino al 31 gennaio 2024. Così, sarà possibile iniziare subito a pensare ai regali di Natale da mettere sotto l’albero, senza il timore di doverli eventualmente restituire. Ulteriori dettagli sulle pagine del supporto ufficiale.

Per partecipare alla Settimana del Black Friday su Amazon non è necessario l’abbonamento Prime, anche se la sottoscrizione già diritto a vantaggi come le spedizioni gratuite su milioni di prodotti. Chi non l’ha ancora fatto può iniziare la prova di 30 giorni così da valutarne le caratteristiche, eventualmente cancellando il rinnovo prima della scadenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.