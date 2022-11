Anker Nano II: caricatore 65W in offerta lampo

Compatto, ma molto potente: Anker Nano II è l’unico caricatore da 65W di cui avrai mai bisogno, se approfitti dell’offerta lampo in corso su Amazon durante il Black Friday. Valida solo fino all’esaurimento delle unità in promozione, lo rende acquistabile approfittando di un forte sconto rispetto al listino.

Caricatore 65W (Anker Nano II): è tuo al Black Friday

Può essere utilizzato per smartphone e tablet, ma anche per i laptop: ad esempio, ricarica completamente un MacBook Air in meno di due ore. Si basa sulla tecnologia GaN che sostituisce il silicio con il nitruro di gallio, così da ridurre le dimensioni senza compromettere le prestazioni. Sul retro integra una porta USB-C a cui connettere il cavo. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi il caricatore Anker Nano II da 65W è acquistabile al prezzo di soli 32,49 euro invece di 49,99 euro, con uno sconto del 35%.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: come per tutte le offerte lampo, andrà però inevitabilmente sold out a breve, meglio approfittarne subito.

