Black Friday in anticipo: ecco come, ecco perché

Se la logica generale deve essere quella di ampliare spazi e tempi per evitare quelle condizioni che possono fare a pugni con le esigenze della lotta alla pandemia, allora ecco spiegati i motivi che hanno portato Amazon ad annunciare un Black Friday allungato, anticipato e spalmato su più settimane: i primi assaggi iniziano ora e proseguiranno fino al 19 novembre, consentendo a molti di portarsi avanti con i regali di Natale per poi evitare la corsa al pacchetto quando le uscite saranno più complesse e la logistica potrà avere problemi a gestire carichi eccessivi.

Il Black Friday è in anticipo

Dal 26 ottobre al 19 novembre, per quello che viene descritto come un “Black Friday in anticipo“. E le caratteristiche ci sono tutte: una moltitudine di offerte raccolte su un solo grande catalogo, farcito di offerte lampo per qualche occasione extra e dense di opportunità che tenteranno di scardinare i soliti pacchi dell’ultim’ora.

Il 2020 impone scelte radicali e tutto quel che è tradizionale non può andare d’accordo con uno shopping che ha il dovere invece di rispondere ad un contesto differente. Il “Black Friday anticipato” diventa così un’occasione per chi saprà cogliere l’opportunità, anticipando le esigenze di fine anno di almeno un mese.

Il meccanismo è il medesimo di sempre: offerte a ripetizione, mettendo assieme il meglio delle occasioni per stuzzicare gli impulsi all’acquisto natalizio su ogni categoria merceologica. A differenza del Prime Day, chiunque potrà accedere alle offerte (gli abbonati Prime hanno tuttavia il vantaggio di accedere in anticipo ad alcune offerte speciali ed hanno inoltre la spedizione gratuita ed immediata su molti prodotti).

Nelle prossime settimane segnaleremo le migliori opportunità quotidiane di questa iniziativa, con la quale Amazon spera di alleggerire i carichi di lavoro sul difficile periodo di fine novembre, quando le previsioni relative alla pandemia vedono l’Italia al climax della “seconda ondata” e quando tutto sarà più complesso sia nei magazzini che nei trasporti. Per garantirsi i pacchi sotto l’albero, insomma, quest’anno occorre pensarci adeguatamente prima: “in anticipo”, appunto.

La pagina con tutte le offerte è qui.