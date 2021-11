Tutti i MacBook in sconto su Amazon per il Black Friday

Si possono approcciare le offerte del Black Friday per togliersi uno sfizio tenendo in tasca qualche euro oppure con l'obiettivo di cogliere un vero affare e risparmiarne centinaia: è quanto consentono gli sconti sulla linea Apple MacBook disponibili oggi su Amazon. Per un modello in particolare la riduzione di prezzo arriva fino a 220 euro.

MacBook Pro e MacBook Air: le offerte del Black Friday

C'è la possibilità di scegliere tra i modelli Pro e Air, tra i chip M1 e M1 Pro realizzati internamente dalla mela morsicata per nel nome dell'ottimizzazione. Di seguito l'elenco delle unità con disponibilità immediata o entro pochi giorni: per tutte le altre versioni consultare il catalogo completo.

MacBook Pro da 14 pollici con M1 Pro (CPU 8-core, GPU 14-core), 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, Argento: -180,69 euro (-8%).

MacBook Pro da 14 pollici con M1 Pro (CPU 8-core, GPU 14-core), 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, Grigio siderale: -89,02 euro (-4%);

MacBook Air da 13 pollici con M1 (CPU 8-core, GPU 8-core), 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, Argento: -160,00 euro (-14%);

MacBook Air da 13 pollici con M1 (CPU 8-core, GPU 8-core), 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, Grigio siderale: -160,10 euro (-14%);

MacBook Air da 13 pollici con M1 (CPU 8-core, GPU 8-core), 8 GB di RAM e SSD da 512 GB, Oro: -220,00 euro (-15%);

MacBook Air da 13 pollici con M1 (CPU 8-core, GPU 8-core), 8 GB di RAM e SSD da 512 GB, Oro: -200,00 euro (-14%).

Acquistando un portatile Apple di ultima generazione ci si garantisce l'accesso a tutte le funzionalità avanzate di macOS e al supporto ufficiale per molti anni, grazie alla ricezione di aggiornamenti puntuali. Farlo risparmiando è ancora meglio. Quale momento migliore del Black Friday per investire sul laptop che diventerà il fedele compagno della produttività quotidiana?