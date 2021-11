Xiaomi Mi Smart Band 5: solo 19,99€ per il Black Friday

Sullo store ufficiale di Xiaomi è proposto al prezzo di 39,99 euro, su Amazon a soli 19,99 euro: è Mi Smart Band 5, dispositivo che non ha bisogno di presentazioni, tra i più venduti di sempre della categoria che oggi diventa un'occasione imperdibile nella settimana del Black Friday.

Metti il Black Friday al polso con questa offerta Xiaomi

Ogni informazione è visualizzata sul display AMOLED da 1,1 pollici frontale a colori, anche le notifiche provenienti dallo smartphone (si connette via Bluetooth). Può monitorare parametri biometrici come il battito cardiaco e la qualità del sonno. Non mancano nemmeno le funzionalità da fitness tracker per valutare l'attività fisica svolta. Se hai bisogno di altri dettagli, li trovi tutti nella scheda del prodotto.

Oggi il fitness tracker per eccellenza può essere tuo al prezzo di soli 19,99 euro, la metà rispetto al listino in apertura della settimana del Black Friday su Amazon. Per gli abbonati Prime c'è la spedizione gratuita e immediata: lo compri oggi, domani avrai Xiaomi Mi Smart Band 5 al polso o sarai pronto per metterlo sotto l'albero.