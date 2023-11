Black Friday Atlas VPN: protezione totale da 1,72 euro al mese

Atlas VPN è una VPN che offre una vasta gamma di funzionalità per proteggere la privacy e la sicurezza online degli utenti. Innanzitutto, questa VPN reindirizza tutto il traffico attraverso un tunnel cifrato, rendendo impossibile per le entità digitali spiare il tuo comportamento online. Ciò significa che il tuo indirizzo IP e le tue attività online saranno nascosti a chiunque. Inoltre, Atlas non raccoglie informazioni sulle attività dei suoi utenti, query DNS o altri dati. Questa policy no-log è importante per proteggere la tua privacy. Un altro punto di forza di Atlas è la sua convenienza. In occasione dei giorni dedicati al Black Friday, applicando il codice sconto “BIGDEAL”, potrai acquistare il piano triennale scontato dell’85%.

Atlas VPN: naviga in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale

Atlas VPN dispone di oltre 1000 server in tutto il mondo, garantendo velocità di connessione elevate e stabili. Questo significa che puoi accedere ai contenuti online da qualsiasi parte del mondo, anche se ti trovi in una posizione remota. La funzionalità SafeSwap assegna un nuovo indirizzo IP ogni 15 minuti, rendendo ancora più difficile per gli altri tracciare le tue attività online. MultiHop+ collega la tua rete a due server VPN in serie, creando un percorso ancora più difficile da tracciare. Questa VPN ti consente anche di condividere file in modo sicuro con altri utenti, il tutto senza restrizioni. Atlas offre anche una protezione da malware e da altri contenuti dannosi. Grazie ai livelli di crittografia AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 sarai sempre al sicuro da possibili attacchi. Infine, se attivi Atlas VPN+ puoi sfruttare Data Breach Monitor, la funzione che setaccia internet per verificare se i tuoi dati personali sono stati coinvolti in violazioni online.

Come già accennato il piano triennale offre uno sconto dell’85% sul prezzo standard. Oltre a pagare 1,72 euro al mese, questa VPN ti offre anche 3 mesi aggiuntivi gratis. Se invece desideri acquistare il piano annuale, sempre inserendo il codice “BIGDEAL”, puoi ottenere uno sconto del 66% e pagare 3,82 euro al mese. Tuttavia, non avrai accesso ai 3 mesi extra gratis. Il piano mensile è invece il meno conveniente, poiché ha un prezzo di 11,22 euro e non prevede promozioni. Puoi provare Atlas VPN Premium gratuitamente. L’azienda offre infatti la garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni sul piano mensile e di 30 giorni per il piano annuale o triennale.

