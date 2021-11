Black Friday in anticipo: Sony, auricolari subito in vetrina

Ebbene sì, il Black Friday 2021 è di fatto iniziato in anticipo: succede per motivi specifici, ma questo poco importa a quanti semplicemente sono pronti fin da ora a coglierne opportunità. Amazon ha messo a disposizione una vetrina specifica su quelle che sono le offerte più ambite di questi primi giorni, le opportunità che fin da subito sono considerate le più. Tra le prime occasioni in vetrina, un paio di auricolari Sony di qualità, per i quali è disponibile un immediato sconto del 30% destinato a durare 10 giorni esatti.

10 giorni: tanto durerà questo profumo di Black Friday che ne anticipa l'arrivo. Per lo spirito del Natale ci sarà tempo e modo, ora è il momento delle prime occasioni per sé o per i primi pacchi da immaginare sotto l'albero.

Sony WF-500

Ecco gli auricolari wireless che Sony ha lanciato nella mischia di questo pre-Black Friday 2021. Si tratta dei Sony WF-500, il cui prezzo scende da 99,99 euro a 69,99 euro a partire da oggi.

Quattro i colori disponibili:

I colori decisi del bianco e del nero al fianco dei toni pastello tenui del verde e dell'arancione. Piccoli e leggeri, dunque estremamente comodi da indossare e portare anche per lungo tempo. 20 ore di musica grazie alla custodia ricaricabile, 360 Reality Audio per rendere l'ascolto immersivo e dagli effetti realistici, protezione IPX4 da spruzzi e sudore. Insomma, c'è tutto quel che si possa chiedere ad un auricolare bluetooth di uso quotidiano, con in più uno sconto del 30% che impone il dispositivo ad un posto in prima fila nella vetrina odierna delle offerte.