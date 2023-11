Black Friday: Chromebook touch e convertibile HP al MINIMO

HP Chromebook x360 14a, oggi al suo prezzo minimo storico per il Black Friday, è il notebook convertibile che unisce versatilità e prestazioni, ideale per lo studio, ma che può tornare utile anche per gestire le operazioni base della produttività come l’editing dei documenti e la posta elettronica. È proposto in offerta da Amazon per l’evento più caldo dell’anno dedicato allo shopping online. Tra i suoi punti di forza vale la pena citare il design, studiato per adattarsi a diverse modalità di utilizzo.

HP Chromebook x360 14a in offerta per il Black Friday

Il sistema operativo è ChromeOS con accesso a Google Play per il download delle applicazioni Android. Sul fronte delle specifiche tecniche, invece, ecco quelle più importanti: display touchscreen da 14 pollici con risoluzione Full HD che ruota per diventare, all’occorrenza, una sorta di grande tablet, processore Intel Celeron N4120 con GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, webcam in alta definizione, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, porte USB Type-A e USB-C, jack audio e autonomia elevata. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio prevista entro domani per chi effettua subito l’ordine. HP Chromebook x360 14a al prezzo finale di soli 249 euro invece di 399 euro come da listino, grazie allo sconto di 150 euro applicato in automatico, è un affare da cogliere al volo.

La Settimana del Black Friday è l’evento giusto per fare shopping a prezzi scontati. Visita la sezione dedicata su Amazon e trova il prodotto che stai cercando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.