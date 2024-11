Il Black Friday del cloud: risparmia l'85% con Internxt

È già iniziato il Black Friday di Internxt: il servizio propone uno sconto dell’85% sui piani di abbonamento per l’archiviazione cloud dei dati. Da un minimo di 200 GB a un massimo di 10 TB, per andare incontro a tutti. Scegli tra le sottoscrizioni annuali e quelle a vita, con queste ultime che richiedono un solo pagamento, così da non doverci pensare mai più.

Internxt: 85% di sconto sui piani cloud per il Black Friday

Non si tratta semplicemente di uno spazio in cui caricare i propri file, ma di una vera e propria suite dedicata allo storage su server remoto, in modo da poter sempre raggiungere i contenuti da qualsiasi dispositivo, in modo sicuro e grazie alla sincronizzazione in tempo reale. Ci sono, ad esempio, una crittografia AES-256 avanzata, la condivisione protetta da password, il limite massimo delle dimensioni di ogni singolo documento che arriva a 20 GB, l’autenticazione a due fattori e un’assistenza premium a cui rivolgersi per qualsiasi domanda. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi sulla pagina dedicata alla promozione.

È garantita la piena conformità a quanto previsto in Europa dalla normativa GDPR, così da potersi affidare al cloud di Internxt anche per un utilizzo professionale. Già oltre un milione di persone lo hanno fatto.

Ricapitolando, grazie all’offerta per il Black Friday, in questo momento puoi scegliere il piano più adatto alle tue esigenze, da quello che offre 200 GB di spazio fino a un massimo di 10 TB, con abbonamento mensile, annuale oppure a vita. Scopri tutte le opzioni che hai a disposizione sul affiliate_link link_id=”153″]sito ufficiale[/affiliate_link]. Segnaliamo inoltre la possibilità di ricorrere alla garanzia di rimborso di 30 giorni, per riottenere eventualmente quanto speso se il servizio non soddisferà le tue aspettative.